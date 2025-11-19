Libero logo
di
mercoledì 19 novembre 2025
Mo: Di Segni (Ucei) su Virtus-Maccabi, 'auspico serenità, non prestare fianco a chi incita violenza'

1' di lettura

"Ci auspichiamo che la partita di basket con il Maccabi possa svolgersi con serenità e ringraziamo il ministro Piantedosi per l'impegno sulla sicurezza". Lo afferma all'Adnkronos la presidente dell'Unione comunità ebraiche italiane (Ucei) Noemi Di Segni sulle polemiche per la partita di basket fra Virtus Bologna e Maccabi Tel Aviv. 

"Ma è bene rammentare che la sicurezza dipende anche dal modo in cui si sostiene lo sport con spirito positivo e convintamente, come occasione di condividere valori e convivenza - continua Di Segni - Se si grida solo 'allarme allarme' certo che si presta il fianco a chi vuole anche dal basso incitare alla violenza e incendiare le piazze con odio". 

"Invito il sindaco Lepore l'assessora Madrid (della giunta comunale di Bologna ndr) a ricordare che il cessate il fuoco esiste da diverse settimane, con sforzi in tutte le sedi internazionali di cercare percorsi di pacificazione - conclude la presidente dell'Ucei - Se perfino a Gaza si è tornato a giocare a calcio è ora che Bologna si adegui e smetta di sostenere una sola bandiera".

