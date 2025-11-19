Libero logo
mercoledì 19 novembre 2025
Alma LED premiata come "Private Equity Mid-Cap Law Firm of the Year" ai TopLegal Awards 2025

Alma LED è stata insignita del premio “Private Equity Mid-Cap Law Firm of the Year” in occasione dei TopLegal Awards 2025, confermandosi tra gli studi di riferimento nel private equity italiano. A ritirare il riconoscimento è stato Marco Nicolini, Equity Partner di Alma LED e responsabile del team Corporate e M&A. 

La giuria di TopLegal ha motivato il premio apprezzando in particolare: “l’assistenza ai fondi impegnati in operazioni domestiche e transfrontaliere ad alto apporto innovativo, con un focus sulle nuove tecnologie digitali. Ha assistito il lancio di un fondo dedicato a investimenti in PMI innovative del settore delle tecnologie mediche”.

“Questo premio è un importante riconoscimento di fiducia da parte del mercato e dei nostri clienti – ha dichiarato Marco Nicolini – Riconosce il lavoro di squadra del nostro dipartimento Private Equity e l’impegno quotidiano nel supportare i fondi nelle loro strategie di investimento, con particolare attenzione ai settori più innovativi e alle tecnologie digitali e medicali”.

