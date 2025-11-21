A piedi nudi tra natura e scienza: presentati i dati italiani che misurano gli effetti del barefooting

Camminare a piedi nudi nei parchi italiani potrebbe diventare una vera “prescrizione di salute”. A confermarlo sono i dati scientifici presentati oggi nell’ambito di Blue Vibes: connettersi con la natura, progetto promosso da ASD Sportification con il contributo della Fondazione Compagnia di San Paolo. Attivo tra luglio 2025 e marzo 2027, Blue Vibes amplia la rete territoriale del progetto ONE HEALTH, coinvolgendo nuovi beneficiari – incluse persone fragili – e approfondendo le ricerche condotte da SUISM e dall’Azienda Ospedaliera Santa Croce e Carle. L’iniziativa integra ospedali, università, enti locali, associazioni e parchi naturali, portando ricerca e riabilitazione direttamente in ambienti naturali. I due studi presentati rappresentano ad oggi il principale corpus di evidenze italiane sul barefooting: il primo analizza gli effetti sul piano funzionale e psicofisico, il secondo si concentra su applicazioni cliniche e riabilitative in contesti naturali protetti.

Miglioramenti documentati in poche settimane

Il programma coordinato dalla Professoressa Anna Mulasso (SUISM – Università di Torino), all’interno del percorso sensoriale f’Orma del Parco Fluviale Gesso e Stura, ha coinvolto 42 persone over 60 in esercizi a piedi nudi per otto settimane, due volte a settimana. Le valutazioni – tramite test validati, sensori inerziali e questionari – hanno misurato equilibrio, mobilità, forza, fitness cardiorespiratorio, fragilità multidimensionale, ansia e benessere mentale. I dati evidenziano miglioramenti significativi già in poche settimane, con elevata adesione al programma, minimo drop-out e nessun evento avverso. “Un programma di esercizi a piedi nudi in un ambiente ricco di stimoli sensoriali produce miglioramenti misurabili nell’equilibrio, nella mobilità e nel benessere psicologico”, spiega la Professoressa Mulasso. “La natura amplifica l’efficacia del training, favorendo regolazione emotiva, percezione di calma e recupero delle risorse psicofisiche”. I test – dal Timed Up and Go alle prove di equilibrio statico e dinamico, fino al 2-minute walking test – mostrano anche un incremento del benessere mentale (misurato con la Warwick-Edinburgh Mental Well-Being Scale), aumento della socialità e calo del tono d’umore negativo, confermando studi internazionali sul legame tra barefooting e riduzione di ansia e stress.