Inaugurata la mostra Trentino Unexpected al Mudec Photo - Museo delle Culture

Nel suo intervento l’amministratore delegato di Trentino Marketing Maurizio Rossini spiega come: “Con Trentino Unexpected continuiamo un percorso di racconto del territorio che mette al centro lo sguardo degli autori. La prima tappa al Mart di Rovereto ha mostrato la forza di questo progetto, nato dal volume fotografico Trentino Unexpected, curato da Denis Curti ed edito da Gribaudo, e capace di restituire il Trentino attraverso una visione autentica e contemporanea. Abbiamo scelto la fotografia come linguaggio universale, capace di superare gli stereotipi e offrire profondità, emozione e complessità. Ogni autore ha interpretato il nostro territorio con sensibilità diversa, creando un mosaico ricco di identità e paesaggi. La tappa al MUDEC ci permette ora di dialogare con un pubblico ancora più ampio e multiculturale. Milano è un luogo dove culture e storie si intrecciano, proprio come accade nelle immagini dei nostri fotografi. Portare qui il progetto significa amplificarne la lettura, aprendo nuove possibilità di confronto e riflessione. È un invito a scoprire un Trentino autentico, sorprendente e profondamente umano. Ringrazio il MUDEC e il Gruppo 24 ORE per aver creduto nella forza di questo racconto, in continuità con un legame solido e pluriennale tra il Trentino e il Gruppo stesso, che trova nel Festival dell’Economia di Trento una delle sue espressioni più significative.”

L'esposizione, composta da oltre 80 fotografie di grande e grandissimo formato, propone una narrazione corale e polifonica del territorio trentino, realizzata da autori capaci di spaziare dal linguaggio artistico a quello del reportage, passando per il fotogiornalismo. Dai boschi ai castelli, dai ghiacciai ai vigneti, dai volti delle comunità locali alle tracce delle attività produttive, la mostra compone un mosaico di identità e paesaggi che restituisce la complessità e l’autenticità di una terra ricca di storia, tradizione e innovazione.

“Trentino Unexpected è un viaggio nel contemporaneo, un esercizio di libertà visiva e di responsabilità culturale - afferma Denis Curti, curatore della mostra. Ogni autore ha trovato nel Trentino la propria misura, la propria vertigine, la propria idea di autenticità. Uno sguardo che si è posato, inevitabilmente, sulle meraviglie paesaggistiche, ma che ha anche saputo individuare, e rappresentare, il patrimonio intangibile che lega ogni abitante al suo territorio. Un magnete che sembra attrarre le persone, invitarle a non partire, a rimanere su quelle montagne, in quei paesi, impedendo loro di lasciare luoghi vissuti pienamente come casa. Esiste un senso di appartenenza, un comune sentire che unisce gli individui e le comunità, rendendo tutti partecipi della costruzione di un sogno comune”.

Il percorso espositivo si sviluppa in 5 sezioni: Confini, che esplora i territori di frontiera, zone di passaggio che aprono lo sguardo su un’alterità, geografica ed esistenziale; Verticalità, dedicata all’espressione sublime delle montagne, e in senso più ampio a ciò che implica impegno e fatica, ma anche solennità e fierezza; Autenticità, che penetra nella quotidianità di chi rifugge la superficialità e il conformismo per abbracciare scelte di vita che abbiano significato in tutta la loro pienezza; Cura, dedicata alle immagini che raccontano di come l’individualità, attraverso piccoli e grandi gesti di rispetto, possa riverberarsi in modo virtuoso sulla collettività; e Impronta, che raccoglie gli scatti capaci di raccontare l’eredità materiale e immateriale che di generazione in generazione viene tramandata ai posteri.



Distante dagli stereotipi e dalle cartoline, Trentino Unexpected descrive i luoghi, dà voce alle persone, si sofferma sui cambiamenti sociali, sulle radici identitarie, sui valori fondanti della comunità che vive e custodisce il territorio. Completata da apparati testuali e grafici, la rassegna si chiude con immagini e video-racconti di “backstage”, che restituiscono al pubblico parte del lavoro di ricerca realizzato in Trentino.

Rispetto alla prima esposizione al Mart, con cui il legame territoriale è inevitabilmente più marcato, la tappa milanese offre una nuova lettura della mostra, portando il dialogo tra fotografia e territorio in un contesto urbano e multiculturale come quello del MUDEC. L’allestimento, sempre curato da Denis Curti, amplifica la dimensione narrativa del progetto, mettendo in relazione i paesaggi trentini con le molteplici identità che abitano e attraversano la città di Milano.

Con Trentino Unexpected, Trentino Marketing rinnova la propria strategia di promozione culturale del territorio, investendo in un linguaggio universale come la fotografia per raccontare il Trentino in modo nuovo, lontano dai cliché, attraverso l’arte, l’emozione e la scoperta.