Violenza donne,Rauti: domani la Difesa alla maratona “CorriLibera”

“CorriLibera. Uniti contro la violenza sulle donne” la maratona prevista per domani a Roma, è stata salutata stasera con la cerimonia di illuminazione del Tempio di Venere, alla presenza dei ministri : per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità, Eugenia Roccella; Per lo Sport e Giovani, Andrea Abodi e Dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, promotori della Corsa e del sottosegretario alla Difesa, Rauti, su delega del Ministro Crosetto.

“Corri Libera”, l'evento podistico di 5 km organizzato in vista della ‘Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne’ , è un “evento sportivo di sensibilizzazione", ha commentato il sottosegretario, "per confermare l'impegno alla prevenzione ed al contrasto della violenza contro le donne. Un richiamo ad una responsabilità comune e condivisa, affermazione di presenza delle Istituzioni, di rete e di volontà di agire per contrastare il fenomeno”.

Le violenze sulle donne sono tra le principali cause di morte in tutto il mondo. “Di fronte alle violenze, fisiche o psicologiche, perpetrate per strada o all'interno delle mura domestiche, il Governo e le Istituzioni - prosegue Rauti, che per la Difesa ha la Delega allo Sport ed alle Pari Opportunità - fanno la loro parte con norme dedicate alla prevenzione ed al contrasto del fenomeno e risorse destinate alle vittime".

Domani a Corri Libera la Difesa sarà presente sia con i sedici atleti - di alto livello - appartenenti ai Gruppi sportivi militari, che parteciperanno all'evento podistico, sia "fornendo alla manifestazione assetti di supporto logistico, team sanitari di primo soccorso. Le quattro Forze Armate sono inoltre presenti con stand informativi nel Villaggio allestito al Colle Oppio per la manifestazione. Mentre la fanfara dell'Arma dei Carabinieri, sulle note dell’Inno di Mameli , aprirà l’inizio gara".