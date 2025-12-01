Pier Silvio Berlusconi al vertice della reputazione online: un successo che racconta la crescita europea di MFE

Per il ventottesimo mese consecutivo Pier Silvio Berlusconi figura nella top ten generale dell’Osservatorio Top Manager Reputation, confermandosi da due anni alla guida del settore Media e conquistando anche il primo posto assoluto nella classifica complessiva. Un risultato che lo consacra come il manager italiano con la migliore reputazione online e che assume un valore ancora più significativo se letto nel contesto del comparto in cui opera.

Il riconoscimento si inserisce nel più ampio percorso di crescita di MFE–MediaForEurope, protagonista negli ultimi anni di una decisa espansione internazionale. Dopo il passaggio strategico in Germania, il gruppo è oggi presente in sei Paesi europei — Italia, Spagna, Germania, Austria, Svizzera e Portogallo — grazie anche all’ingresso nel capitale del gruppo Impresa. Una traiettoria che viene interpretata come un segnale forte per il sistema economico nazionale: un’azienda italiana capace non solo di difendere la propria autonomia, ma di rafforzarsi all’estero e competere con i maggiori broadcaster del continente.

Il primo posto di Berlusconi assume un peso ancora maggiore considerando che la classifica è storicamente dominata da manager provenienti dai settori più strutturati dell’economia, come finanza, energia e industria. La leadership di un esponente del mondo dei media rappresenta quindi un’eccezione significativa. In quest’ottica, il successo personale si intreccia con quello di un progetto industriale che sta contribuendo a ridefinire la presenza e il ruolo dell’Italia nello scenario audiovisivo europeo.