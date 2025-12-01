IN SCAMOSCIATO O IN PELLE PER LA CITTÀ ARRIVA IL POLACCHINO DI GRISPORT

Native

In Autunno ed in Inverno, si sa, le piogge sono sempre più frequenti, così come l’abbassamento delle temperature.

Proprio per questo motivo, per quanto riguarda la scelta delle calzature da indossare, è sempre più ricercata una scarpa “robusta” ma che garantisca, al tempo stesso, caratteristiche come comfort e leggerezza.

Una soluzione potrebbe essere il polacchino da città di Grisport, che si adatta a diverse soluzioni e che presenta uno stile sportivo ed elegante.

Per andare al lavoro tutti i giorni, ma anche per un’uscita la sera, la calzatura offre una serie di “plus”. La soletta permette l’aerazione; il sottopiede è ai carboni attivi (anti-odore, igienizzante, con riciclo d’aria); le molle massaggiano il piede durante la camminata; l’intersuola è in poliuretano con microbolle d’aria ed il battistrada è antistatico ed antiscivolo.



