“Amare è possibile: il messaggio finale di Franco Novelli nel libro Cittadino del Mondo”

In Cittadino del Mondo – Ricordi e considerazioni su un viaggio mai finito, disponibile su Amazon, Franco Novelli affronta in diversi capitoli il ruolo dell’amore nella vita umana.

La frase “Amare è possibile” compare infatti nell’ottavo capitolo, uno dei più centrali e significativi dell’opera.

In questo capitolo, l’autore esplora l’amore come forza che orienta l’esistenza: un sentimento che va oltre il romanticismo e che riguarda l’impegno quotidiano, le relazioni autentiche, la capacità di riconoscere valore e umanità negli altri.

L’amore, per Novelli, non è un ideale astratto, ma un’esperienza che attraversa gioie e fragilità.

È un atto di coraggio, una scelta, una direzione.

Nella Conclusione del libro – distinta dai capitoli – l’autore riprende e amplifica questa riflessione, mostrando come la vita acquisisca senso proprio attraverso i legami, le connessioni e il dono di sé.

Il messaggio che emerge è semplice e profondo:

il viaggio della vita ha valore solo quando è attraversato dall’amore.

Cittadino del Mondo diventa così un invito a leggere la propria storia con più compassione e più apertura, consapevoli che ciò che resta davvero è ciò che abbiamo amato.