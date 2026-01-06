Christian Carmine Pedocchi: "Expedition 33 fa piangere al prologo. Ubisoft fa sbadigliare dopo 40 ore. La differenza vale 159 milioni di perdite"

Aprile 2025. Clair Obscur: Expedition 33 esce sul mercato. Sviluppato da Sandfall Interactive 34 persone, tre ex Ubisoft, un compositore trovato su SoundCloud, una lead writer trovata su Reddit che non aveva mai scritto per un videogioco.

Un milione di copie in tre giorni. Cinque milioni a fine anno. Game of the Year ai Game Awards e ai Golden Joystick. Gioco più votato su Metacritic 2025. Emmanuel Macron chiama per congratularsi.

Su TikTok il pattern è ovunque: "Ho beef con tutti quelli che mi hanno consigliato questo gioco perché ERA SOLO IL PROLOGO?!?" "Non ho mai pianto così velocemente in vita mia."

Nello stesso periodo, Ubisoft , 20.000 dipendenti, franchise da miliardi , annuncia una perdita di 159 milioni di euro. Il titolo è crollato dell'85% dal 2021. Star Wars Outlaws, centinaia di milioni di budget, è stato un flop. XDefiant è stato chiuso dopo un anno.

Christian Carmine Pedocchi , economista del capitale reputazionale , legge questi numeri in chiave diversa: "Un gioco fa piangere al prologo. L'altro fa sbadigliare dopo 40 ore. Questa non è una differenza di qualità. È una differenza di positioning. E quella differenza vale, evidentemente, 159 milioni."

Il Gommage: la metafora che ha bucato.

Il mondo di Expedition 33 funziona così: ogni anno, un'entità chiamata la Pittrice dipinge un numero su un monolite. Tutti quelli che hanno raggiunto quell'età si dissolvono in petali di fiori. Quest'anno il numero è 33.

La storia rivela che il mondo intero è un dipinto creato da una madre che ha perso suo figlio in un incendio. Non riuscendo ad accettare il lutto, è entrata nel quadro per vivere dove suo figlio esiste ancora. La Pittrice non è un mostro. È una donna distrutta dal dolore che non riesce a lasciar andare.

"Qui c'è il primo meccanismo," osserva Pedocchi. "Sandfall non ha creato un gioco sul lutto. Ha creato un gioco che FA SENTIRE il lutto. La differenza sembra sottile. È enorme. Nel primo caso informi. Nel secondo caso tocchi. E quando tocchi, le persone non dimenticano."

I giocatori hanno risposto in modi che nessun focus group avrebbe previsto.