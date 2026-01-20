“THE BEAUTY “ TARGATO DISNEY E' LA SERIE TV DOVE LA BELLEZZA DIVENTA HORROR

Dal 22 arriva “The Beauty”,la nuova serie tv a episodi più sorprendente del 2026. Ideata da Ryan Murphy è basata sull'omonimo fumetto,e affronta l'ossessione per l'estetica. Insomma , belli a tutti i costi! Ma cosa fare in un mondo dove per i “brutti” non c'è posto? Ci vuole il virus della perfezione. Il problema è che una volta usato diffonde nel mondo una malattia a trasmissione sessuale che porta alla morte. Di più non possiamo dirvi, c'è un embargo che non lo permette, ma questo vogliamo consigliarlo: guardatelo, e forse mparerete a piacervi senza fare troppe storie. E poi è anche un grande spettacolo, con scene importanti e movimentate, un po' on the road, che vanno dall'America a Venezia e Roma. Il cast è già una garanzia : Evon Peters, Rebecca Hall, Ashton Kutcher, AntonyRamos. Tra gli altri anche la bellissima top model Bella Hadid e Isabella Rossellini. La storia è estrema,geniale, e chi la racconta, sa indossare molto bene i panni dell'attore. Come Evon Peter: “sapevo che dovevo girare scene difficili, ma ero certo che sarebbe stata una bella occasione, dice- è' stato tutto molto fisico, le scene di combattimento non erano semplici”. Molta parte fisica anche per Rebecca Hall: “Certo non come lui, sottolinea-” si parla di perfezione, che per chi la vuole a tutti i costi, potrebbe essere anche noiosa. Quando ho cominciato a lavorare ad Hollywood, mi dicevano che avevo i denti molto britannici, e mi consigliavano di farmeli cambiare. Non l'ho mai accettato, mi piacevo così! Poi, un giorno uno si è rotto, e mi sono dovuta sottomettere al cambio, dovevo farlo. Anche il personaggio femminile che interpreto non è una ragazza bellissima, ma normale, forse per questo mi è piaciuta tanto”. E Peters ribatte: “ Oggi si parla molto di chirurgia plastica, di turismo estetico, tutti hanno qualcosa che non va”. La serie si dovrebbe chiamare Il giudizio, aggiunge Ashton Kutcher, “la bellezza è importante, ma c'è anche chi preferisce comperarsi una casa, un'auto, perchè la bellezza può essere fatta di tante altre cose”. Come ad esempio Fontana di Trevi, dove i nostri attori , nel vederla, sono rimasti incantati: “Sì, con Rebecca siamo stati davanti alla Fontana di Trevi, aggiunge Peter," pensavamo a quando Fellini girò la scena de “La dolce vita”, è stato un momento davvero speciale.”