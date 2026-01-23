Giuseppe Firenze racconta il suo “Per una fedele espressione della pietà popolare”

Incontrare Giuseppe Firenze è stata un'esperienza importante che ha conciliato e approfondito il mio concetto sulla fede. Nonostante sia cattolica, i suoi discorsi, le premesse e la sua rettitudine mi hanno fatto scoprire un sottobosco fatto di sentimenti puri che solo lui, attraverso la ricchezza dei racconti, riusciva a mantenere intatti, vivi, come un fiume in piena. Giuseppe ha scritto un libro che sa parlare al cuore della gente, perché tra le righe c'è solo verità. Non si nasconde: la sua esperienza la sottolinea scrivendo: “Ho la fortuna di essere cresciuto in contesti di pietà popolare. È un mondo che mi ha appassionato. È stata una scelta, tutto è nato attraverso l'esperienza musicale, che mi ha portato a suonare in diverse processioni che richiamano alla dignità umana”.

Il titolo del libro è: “Per una fedele espressione della pietà popolare”, Edizioni Plumelia. È già stato donato a Papa Leone XVI e così al Segretario di Stato, S.E.R. Pietro Parolin, durante l’incontro ai rappresentanti degli enti che hanno collaborato per il Giubileo della Speranza all'interno del Vaticano, dove erano presenti la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, i politici e gli Alti Prelati, convenuti per questa udienza. È stata davvero una giornata indimenticabile.

Giuseppe, cosa l'ha ispirata nello scrivere questo libro?

“Tanti ricordi importanti, come la mia esperienza nelle bande musicali. Ero giovanissimo quando ho cominciato, partecipando alle feste patronali, alle processioni, diventando, oltre musicista, in seguito un componente del gruppo portatori della vara processionale dell'Immacolata di Bagheria e confrate della confraternita maschile della Madre SS. del Lume di cui anche portatore di vara insieme ai pescatori di Porticello. Un'esperienza unica e particolare, che si lega alla Fede e alla vera devozione”.

Nel suo libro la Fede è sempre in primo piano. Scrivere su questo argomento a lei così caro, che tipo di esperienza è stata?

“Un'esperienza unica, perché la Fede ti porta ad una profonda fiducia e adesione a ciò che riguarda l’invisibile, e alla comunione dei Santi.” Dentro il mio cuore volevo esternare ciò che avevo visto e vissuto con quella serenità che ti coinvolge rendendoti migliore. Per me questo è un enorme valore. Ciò che avevo dentro mi rendeva più forte, così una sera ho cominciato a scrivere...”.

Ed oggi Lei si ritrova a parlarne con Prelati, il mondo politico e il Papa, a cui è riuscito anche a consegnare il suo libro. Mi creda, non è da tutti, Non Crede?

“Infatti, è un'emozione che non scorderò mai più”.

Prima mi accennava dei corsi organizzati dalla Pontificia Accademia Mariana Internazionale. È stato presente, attraverso dei corsi?

“Sì, hanno completato questa mia esperienza, grazie a Reverendi Padri, Stefano Cecchin e Gian Matteo Roggio, per cui sono stato insignito come socio onorario della Pontificia Accademia Mariana Internationalis, nel Dipartimento di analisi, studio e monitoraggio dei fenomeni criminali e mafiosi. Nato in questa terra siciliana, mi ha dato il dono di crescere in contesti particolari, scegliendo di far vivere la ‘spiritualità’ delle confraternite. Vorrei aggiungere che le nostre processioni non sono delle sagre, come molti pensano di farli vivere e trasmetterle alle nuove generazioni. Però, lungi da me presentarmi come l'unico interprete del carisma, cerco solo di attuare il senso del dovere da cristiano battezzato e cresimato”.

Ci è riuscito?

“Non basiamoci se dobbiamo riuscirci in un qualcosa, nonostante la nostra forza di volontà, ma come diceva il Beato Don Pino Puglisi: “Se ognuno fa qualcosa si può fare molto”. In Sicilia molti cittadini sono devoti. Non esiste solo la mafia, c'è tanta gente che attua le opere di misericordia corporale e spirituale, che lavora ed è sempre nel giusto. Sono cresciuto in una famiglia dove l'amore e le tradizioni sono sempre state un valore importante”.

Ora torniamo al suo libro. Tra le tante citazioni che ho letto, mi ha colpito quella scritta da Sant'Agostino, che dice: La speranza ha due bellissimi figli: l'indignazione e il coraggio. L'indignazione per la realtà delle cose, il coraggio per cambiarle. Cosa risponde?

“Intanto, attraverso questo libro credo di essermi esposto abbastanza; Ed è proprio lì che mi venne in aiuto Sant'Agostino, perchè lo trovo attuale. L'indignazione è per le cose che non hanno giustizia, il coraggio è l'unica forma per affrontarle”.

Il suo libro sta ottenendo un grande successo. Che farà in seguito, riprenderà a scrivere?

“Probabilmente, ricomincerei volentieri, magari per cercare non tanto soluzioni ma suggerimenti per cambiare atteggiamenti che con la Chiesa non hanno nulla a che fare, attraverso quella speranza che non delude”

Per esempio?

“Innanzitutto noi laici, dobbiamo aiutare i Presbiteri e Vescovi nella collaborazione, e nel mio caso, chiederei ancora di più di interessarsi, con estrema urgenza, nella purificazione delle nostre processioni, con animo diverso. Molte volte sembrano parate folkloristiche più che atti religiosi. E questo fa male e non insegna sia per chi lo vive sbagliando, perché non formato bene, e sia per chi ci guarda, non offrendo una vera testimonianza di fede e di devozione”.

Prima di chiudere le chiedo: se dovesse ringraziare qualcuno per averle insegnato l'amore per la Spiritualità, la forza nell'aver scelto un cammino particolare, chi nominerebbe?

“La mia famiglia, i miei formatori e tutti i parroci delle due rispettive parrocchie, gli amici presbiteri, Don Vito Impellizzeri che è l’attuale Magnifico Rettore della Pontificia Facoltà Teologica di Sicilia, così come il suo emerito, Mons. Rino La Delfa, l'Arcivescovo di Palermo, Mons. Corrado Lorefice, Mons. Giovanni Cassata, il Cardinale Francesco Montenegro, la mia città di Bagheria, dove sono cresciuto e attualmente vivo. Ce ne sarebbero tanti da ringraziare, ma so che posso solo citarne alcuni”.

Ha dei rimpianti?

“No, amo la vita e tutto ciò che la circonda e sono convinto che con il tempo molte cose cambieranno nel modo migliore”.

In futuro?

Il progetto è quello di avere una famiglia, per continuare a trasmettere tutto ciò che fa parte della Chiesa: sogni e aspirazioni. Vorrei che tutto ciò con il tempo si trasformasse anche in un lavoro concreto e definitivo in cui credere, per formarsi e sorridere, ringraziando chi ci ha donato tutto quello che ci gira intorno e che spesso ci rende felici”.