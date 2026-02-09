Gruppo Servizi Associati (GSA): operazione di finanziamento da 190 milioni di euro

Gruppo Servizi Associati S.p.A. (GSA) ha perfezionato un’operazione di finanziamento da 190 milioni di euro destinata a sostenere i piani di sviluppo del business del Gruppo, rafforzandone il profilo finanziario attraverso il rifinanziamento del debito esistente e la messa a disposizione di nuove risorse per la crescita.

L’operazione consente a GSA di ottenere nuove disponibilità fino a 80 milioni di euro, destinate alla futura espansione del Gruppo, anche tramite potenziali operazioni di crescita per linee esterne (M&A) e investimenti. Il finanziamento prevede l’emissione di un bond da parte di GSA, interamente sottoscritto da fondi gestiti da Pemberton Asset Management.

“Questa operazione rappresenta un passaggio strategico per consolidare la capacità finanziaria del Gruppo e accompagnare i nostri piani di crescita”, dichiarano Alessandro Pedone, Founder e Vicepresidente di GSA, e l’Ing. Antonio Musacchio, Ceo di GSA. “Il rifinanziamento del debito e le nuove risorse disponibili ci consentono di affrontare con maggiore flessibilità le prossime fasi di sviluppo, rafforzando il posizionamento di GSA e cogliendo nuove opportunità di espansione”.

GSA è stata assistita nella gestione dell’operazione, in qualità di Debt Advisor, da Case Cassiopea. Lo studio Gatti Pavesi Bianchi Ludovici ha fornito assistenza alla società sulla definizione del finanziamento, mentre Pemberton è stata assistita da Chiomenti.

La due diligence di business è stata preparata da Oliver Wyman, la due diligence finanziaria da KPMG e la due diligence legale da Legance.

- GSA è un leader europeo nei servizi di sicurezza, specializzato in fire safety e private fire brigades per siti ad alto rischio e per la protezione di infrastrutture critiche e impianti complessi. Fondato nel 1966, il Gruppo opera con un’offerta integrata che copre l’intera catena del valore della sicurezza antincendio (dalla compliance e ingegneria, alla sorveglianza e primo intervento).

Grazie a competenze tecniche distintive, capacità operative su larga scala e un track record consolidato nei principali processi di gara, GSA ha raggiunto una posizione di leadership nel mercato italiano del Fire Engineering, Surveillance & Prevention, con elevata visibilità dei ricavi e una base clienti ampia e diversificata.

Il Gruppo è in espansione internazionale, con una presenza già consolidata in Spagna, ulteriormente rafforzata dall’integrazione di realtà specialistiche locali.

GSA è controllata per circa il 67% da Eurizon Capital SGR, primario operatore italiano dell’asset management, che ha acquisito la maggioranza del Gruppo nel 2021, tramite i Fondi Eurizon ECRA Infrastrutture - gestiti dalla controllata Eurizon Capital Real Asset SGR -