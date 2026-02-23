Massimo Lopez, rispunta lo spot cult del 1994: il "miracolo" di Sanremo

"Miracoli" del Festival di Sanremo: in tv e sui social è tornato virale il mitico spot di Massimo Lopez datato 1994. Il comico del Trio era in un fortino, davanti a un plotone d'esecuzione. Quindi la richiesta di un'ultima telefonata prima di morire. E lì, il colpo di genio: la telefonata all'amico sembra durare in eterno, mandando ai matti i militari. Era una pubblicitàdella SIP e il claim, "una telefonata allunga la vita", era diventato un tormentone. Una piccola opera d'arte firmata dall’agenzia Armando Testa, premiata con il Leone d’Oro ai Cannes Lions International Award, la vetta della pubblicità mondiale. Dalla SIP alla TIM, sua erede, che ha deciso di rilanciare la pubblicità nei giorni caldissimi dell'Ariston.

Parliamo dello storico spot della SIP con Massimo Lopez, andato in onda quasi trent’anni fa.#SIP #MassimoLopez #Pubblicità #Anni90 #Nostalgia #Televisione #SpotStorici pic.twitter.com/H0C3PXEvgd — MaccheTiVu (@macchetivu) February 22, 2026