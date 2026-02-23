Libero logo
Milano-Cortina
Sanremo2026
Referendum Giustizia
Hub Energia

Massimo Lopez, rispunta lo spot cult del 1994: il "miracolo" di Sanremo

lunedì 23 febbraio 2026
Massimo Lopez, rispunta lo spot cult del 1994: il "miracolo" di Sanremo

1' di lettura

"Miracoli" del Festival di Sanremo: in tv e sui social è tornato virale il mitico spot di Massimo Lopez datato 1994. Il comico del Trio era in un fortino, davanti a un plotone d'esecuzione. Quindi la richiesta di un'ultima telefonata prima di morire. E lì, il colpo di genio: la telefonata all'amico sembra durare in eterno, mandando ai matti i militari. Era una pubblicitàdella SIP e il claim, "una telefonata allunga la vita", era diventato un tormentone. Una piccola opera d'arte firmata dall’agenzia Armando Testa, premiata con il Leone d’Oro ai Cannes Lions International Award, la vetta della pubblicità mondiale. Dalla SIP alla TIM, sua erede, che ha deciso di rilanciare la pubblicità nei giorni caldissimi dell'Ariston.

ti potrebbero interessare

Giancarlo Orsini e i Megatrend del nuovo ciclo storico, dalle Olimpiadi alla rivoluzione esponenziale che ridisegna l'economia

Giancarlo Orsini e i Megatrend del nuovo ciclo storico, dalle Olimpiadi alla rivoluzione esponenziale che ridisegna l'economia

Non spegnere i riflettori: continuità, inclusione e futuro nello spirito dei Giochi

Non spegnere i riflettori: continuità, inclusione e futuro nello spirito dei Giochi

L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE DI ELON MUSK SALVA LA VITA AD UN UOMO DI 49 ANNI

L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE DI ELON MUSK SALVA LA VITA AD UN UOMO DI 49 ANNI

Toni Servillo e gli altri giuristi da bar per il "No"

Toni Servillo e gli altri giuristi da bar per il "No"

Tommaso Montesano