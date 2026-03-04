Libero logo
Iran in fiamme
Rogoredo
Referendum Giustizia
Hub Energia

Aeroitalia presenta la nuova livrea: simbolo di crescita e nuova identità

mercoledì 4 marzo 2026
Aeroitalia presenta la nuova livrea: simbolo di crescita e nuova identità

1' di lettura

Aeroitalia annuncia il rinnovamento della propria livrea, quale segno tangibile di una nuova fase di crescita e di un posizionamento sempre più distintivo nel panorama dell’aviazione europea. Il nuovo design, applicato sulla flotta a partire da oggi, rappresenta pienamente lo slancio e l’ambizione della compagnia verso il futuro.

La nuova livrea si distingue per linee moderne, pulite ed essenziali, unite ai colori simbolo dell’identità italiana: il verde, il bianco e il rosso scorrono con eleganza sulla coda, proiettandosi lungo la fusoliera in un dinamismo che richiama la vocazione innovativa e affidabile della compagnia. Il logo “AEROITALIA”, in caratteri solidi e marcati, campeggia ben visibile sulla parte anteriore dell’aeromobile, comunicando solidità, chiarezza e un nuovo slancio progettuale.

A commentare il lancio della nuova immagine aziendale, Gaetano Intrieri, Amministratore Delegato di Aeroitalia: “La nuova livrea di Aeroitalia segna una tappa fondamentale nella nostra storia. Non si tratta semplicemente di un rinnovamento estetico, ma del simbolo concreto della nostra crescita e della determinazione con cui puntiamo a estendere il nostro posizionamento di mercato. Il design, ispirato all’essenzialità e al dinamismo, richiama i valori di affidabilità, efficienza e identità italiana che da sempre ci contraddistinguono”.

ti potrebbero interessare

COMTEL SPONSOR DEGLI ATP 125 MONZA OPEN 26

COMTEL SPONSOR DEGLI ATP 125 MONZA OPEN 26

8 marzo alla Nuvola: mostra fotografica “Women for Women Against Violence” e “Concerto per la Donna” – Ingresso gratuito

8 marzo alla Nuvola: mostra fotografica “Women for Women Against Violence” e “Concerto per la Donna” – Ingresso gratuito

"CASERTA - LA CITTÀ DELLE DONNE": TRE GIORNI DI RIVOLUZIONE AL FEMMINILE

"CASERTA - LA CITTÀ DELLE DONNE": TRE GIORNI DI RIVOLUZIONE AL FEMMINILE

BMG BioChemical è l’evoluzione dei biomateriali funzionali in healthcare: il polo di Torviscosa diventa hub industriale della tecnologia Hyaluromimethic

BMG BioChemical è l’evoluzione dei biomateriali funzionali in healthcare: il polo di Torviscosa diventa hub industriale della tecnologia Hyaluromimethic