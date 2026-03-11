Chiesi e Bespak collaborano per avanzare nella produzione di inalatori a emissioni ridotte di carbonio in un sito produttivo nel Regno Unito

Sulla base di una collaborazione consolidata nel tempo, l’accordo riflette una visione strategica condivisa di lungo periodo: rendere disponibili su larga scala terapie inalatorie a minore impatto carbonico attraverso il programma CMI, senza compromettere la libertà di scelta clinica né la continuità di cura per i pazienti. Entrambe le aziende sono impegnate ad affrontare la sfida del cambiamento climatico attraverso azioni misurabili e fondate su basi scientifiche. L’obiettivo di Chiesi di raggiungere il traguardo Net Zero entro il 2035 e la roadmap di decarbonizzazione validata di Bespak rafforzano una partnership basata su principi condivisi di sostenibilità.

Chiesi, azienda biofarmaceutica internazionale orientata alla ricerca e certificata B Corp, e Bespak, azienda attiva nello sviluppo e nella produzione farmaceutica conto terzi (Contract Development and Manufacturing Organization – CDMO), specializzata nei sistemi di inalazione e focalizzata sulla somministrazione di farmaci per via polmonare e nasale, annunciano oggi l’ampliamento della loro storica collaborazione: previsto nel sito Bespak di Holmes Chapel, nel Regno Unito un aumento della capacità produttiva di inalatori pressurizzati predosati (pMDI) a supporto della prossima fase del programma Carbon Minimal Inhaler (CMI: inalatore a ridotta impronta carbonica) di Chiesi.

Maria Paola Chiesi, Vicepresidente del Gruppo Chiesi, ha dichiarato: «In Chiesi, la sostenibilità non è un elemento accessorio, ma un impegno che orienta le nostre scelte strategiche. Sappiamo che gli inalatori rappresentano terapie essenziali e che l’impatto ambientale ad essi associato deve essere affrontato senza trasferire il peso di questa transizione sui pazienti. La partnership con Bespak rafforza il nostro impegno a ridurre le emissioni lungo l’intera catena del valore, salvaguardando al contempo accesso alle terapie, qualità e fiducia. Azione per il clima e tutela dei pazienti devono progredire insieme».

Per rispondere alle esigenze dei pazienti e ridurre l’impatto ambientale, Chiesi sta lavorando per diventare l’unica azienda a offrire un portafoglio di inalatori a ridotta impronta carbonica con formulazione extrafine, che includa sia inalatori a polvere secca (Dry-Powder Inhaler - DPI) sia inalatori pressurizzati predosati (Pressurized Metered Dose inhaler - pMDI) con propellente di nuova generazione. Il programma CMI di Chiesi è progettato per ridurre in modo significativo l’impronta di carbonio dei pMDI — fino al 90% — grazie alla transizione verso un propellente di nuova generazione con basso potenziale di riscaldamento globale (Global Warming Potential - GWP), mantenendo al contempo l’equivalenza terapeutica e la familiarità del dispositivo per i pazienti. Il rafforzamento della partnership con Bespak aggiunge capacità produttiva su scala industriale e maggiore resilienza al percorso intrapreso da Chiesi, sostenendo una transizione graduale e responsabile.

L’ampliamento della collaborazione rafforza ulteriormente la posizione di Bespak nella transizione globale del settore verso propellenti di nuova generazione a basso GWP e consolida il sito di Holmes Chapel come hub produttivo specializzato per i pMDI all’interno della catena di fornitura farmaceutica globale. Situato nella regione nord-occidentale del Regno Unito, polo di ricerca, sviluppo e produzione nel campo dell’inalazione, questo impianto contribuisce a creare competenze ad alto valore, capacità tecniche avanzate e investimenti di lungo periodo nella produzione sostenibile di farmaci, a beneficio dei pazienti e dei sistemi sanitari di tutto il mondo.

Giuseppe Accogli, CEO del Gruppo Chiesi, commenta: «Questo accordo rafforza una partnership già consolidata con Bespak e rappresenta un esempio concreto di come traduciamo la nostra ambizione in azione. Collaborando con partner di fiducia lungo la nostra catena del valore, possiamo portare innovazione sostenibile su larga scala, garantendo al contempo ai pazienti l’accesso alle terapie di cui hanno bisogno».

Chris Hirst, CEO di Bespak CEO, ha aggiunto: «La collaborazione con Chiesi si è sviluppata nel tempo attorno a un impegno condiviso per la sicurezza dei pazienti, l’eccellenza tecnica e la sostenibilità. Rafforzando ulteriormente questa partnership acceleriamo la transizione verso pMDI a basse emissioni di carbonio e consolidiamo il ruolo del Regno Unito come centro di eccellenza per la produzione di inalatori sostenibili.

Questo posizionamento è riconosciuto dall’intero settore e ha portato alla scelta del nostro sito di Holmes Chapel come fonte di approvvigionamento da parte di importanti aziende come Chiesi, rafforzando il nostro ruolo di partner strategico della supply chain per inalatori con propellenti di nuova generazione e terapie innovative somministrate per via nasale».

