AL VIA LA CAMPAGNA MEDIASET PER LA FESTA DEL PAPÀ 2026

In occasione della Festa del Papà 2026 – che si celebra giovedì 19 marzo - Mediaset lancia la campagna istituzionale “Ogni giorno, per tutta la vita. Grazie papà”, un omaggio a tutti i papà e al profondo legame che unisce genitori e figli. Lo spot sarà trasmesso, a partire da domani, su tutte le reti del Gruppo guidato da Pier Silvio Berlusconi.

Attraverso un linguaggio semplice ed evocativo, la campagna celebra la presenza dei padri nella vita dei figli e i momenti condivisi che accompagnano la crescita.

Lo spot, attraverso una sequenza di momenti di vita familiare, racconta il valore dei piccoli gesti, delle esperienze condivise e delle parole che accompagnano il rapporto tra padri e figli lungo le diverse fasi della vita.