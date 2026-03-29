Casasco: "Subito un confronto con le imprese sulla competitività"

“Siamo sempre stati al fianco delle imprese e affronteremo con loro il tema della competitività e delle difficoltà legate alla crisi internazionale”. Così Maurizio Casasco, responsabile del Dipartimento Economia di Forza Italia. In un video pubblicato dal partito su Instagram, il deputato azzurro dice: "Forza Italia è il partito che è sempre stato al fianco delle imprese e quindi ben comprendiamo oggi il grido di dolore che arriva dal mondo industriale. Lavoreremo come non mai insieme al governo, che ha già convocato il tavolo di rappresentanza datoriale per affrontare il tema della competitività e della difficoltà che deriva però da una crisi internazionale mai vista sino a ora".