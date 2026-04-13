Andrea Candeo, il “più bello d’Italia” diventa animalista: nuova campagna tra etica, immagine e comunicazione

Trentaquattro anni, agronomo di formazione e volto noto dopo il titolo de “Il più bello d’Italia”, Andrea Candeo è il nuovo testimonial scelto da Rispetto per Tutti gli Animali, associazione no-profit guidata da Giancarlo De Salvo. Una scelta che punta dritto alla comunicazione, anche perché oggi, più che mai, le battaglie, incluse quelle più nobili, hanno bisogno di essere viste ancora prima di essere comprese. E se l’obiettivo è parlare ai giovani, allora serve qualcuno che quei giovani li sappia raggiungere davvero. Non a caso, accanto a Candeo resta Simone Di Matteo, giornalista, editore, scrittore e già volto di numerose campagne animaliste.

Fondata nel 2016, Rispetto per Tutti gli Animali vanta oltre due milioni di utenti registrati e si prefigge un obiettivo ben preciso: contrastare ogni forma di violenza sugli animali. E questa volta sceglie di farlo ampliando i propri canali di comunicazione tra social, campagne fotografiche e testimonial, per sensibilizzare quante più persone possibili. Proprio per questo, la scelta fatta con Di Matteo sembra riconfermarsi anche adesso come un passo di certo non casuale. In fondo, Candeo è un agronomo, quindi già vicino ai temi ambientali, ma pure un personaggio mediatico, in grado di trasformare un messaggio in qualcosa di condivisibile.

De Salvo lo dice chiaramente: serve parlare ai giovani. E per farlo bisogna usare i loro codici. In altre parole, meno conferenze fini a se stesse e più immagini. Meno teoria e più impatto immediato, in modo tale che il messaggio arrivi dritto al punto. E le nuove campagne si muoveranno proprio in questa direzione. Visual forti, messaggi diretti, zero giri di parole. Un linguaggio che non lascia spazio ad interpretazioni e che mira a colpire subito, soprattutto se teniamo in considerazione il fatto che al giorno d’oggi, purtroppo, il rispetto, la consapevolezza e la tutela sono parole che ormai fanno parte del lessico comune, ma che, spesso, nella pratica restano soltanto sulla carta!