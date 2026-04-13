Previdenza. Maurizio Grifoni (Fondo Fon.Te.): “La previdenza complementare leva per il patto tra generazioni e la crescita del Paese”

“Oggi si è parlato di patto tra generazioni, di sfida verso il futuro e di speranze per il domani. Si è affrontato il tema dell’inverno demografico, una tendenza che tuttavia può essere invertita. Si è parlato, inoltre, di capitale paziente, come quello dei fondi pensione, ad esempio il Fondo Fon.Te. Questo capitale, proprio perché paziente, può essere indirizzato verso gli investimenti e la crescita del Paese, altrimenti diventa difficile affrontare con serenità e senza preoccupazione anche la scelta di avere figli. Esiste un patto intergenerazionale che deve essere rafforzato tra chi lavora oggi e chi spera nel proprio futuro. In questo scenario, la previdenza complementare può svolgere un ruolo decisivo, contribuendo a garantire maggiore sicurezza economica alle nuove generazioni e sostenendo allo stesso tempo lo sviluppo dell’economia reale. I fondi pensione rappresentano infatti uno strumento capace di coniugare tutela del risparmio dei lavoratori e investimenti di lungo periodo, utili per infrastrutture, innovazione e occupazione. Rafforzare la cultura previdenziale significa anche offrire ai giovani una prospettiva più stabile, ridurre le incertezze e rendere più sostenibile il sistema nel suo complesso. Solo attraverso una visione di lungo periodo e una collaborazione tra istituzioni, imprese e parti sociali è possibile costruire un futuro in cui il patto tra generazioni sia concreto e duraturo”. Lo ha detto Maurizio Grifoni, Presidente di Fondo Fon.Te., intervenendo presso la Casa del Cinema, a Roma, alla conferenza “Avrò cura di te – Sfida demografica e futuro del patto tra generazioni”. L’incontro, inserito nel “Festival Impatta”, è stata l’occasione per un confronto aperto con esponenti delle istituzioni e della ricerca scientifica.