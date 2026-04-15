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Giuli: sterilizzati i tagli a Spettacolo e Opera, nuovi fondi per maestranze Cinema e nuove assunzioni

mercoledì 15 aprile 2026
Giuli: sterilizzati i tagli a Spettacolo e Opera, nuovi fondi per maestranze Cinema e nuove assunzioni

1' di lettura

“In coerenza con gli impegni assunti dal Ministero della Cultura e con l’obiettivo di evitare che l’aumento del costo della benzina si traduca in aggravio per i cittadini, abbiamo proceduto a una rimodulazione delle risorse disponibili, individuando fondi non ancora utilizzati da destinare a una serie di interventi strategici. Abbiamo sterilizzato i tagli allo Spettacolo dal vivo e all’Opera, aggiunto nuovi fondi per le maestranze e il Cinema e programmato nuove assunzioni.
Con 6 milioni di euro finanzieremo 2377 nuove assunzioni presso il Ministero della Cultura. Si tratta di un investimento significativo che offrirà opportunità di lavoro a numerosi professionisti, rafforzando al contempo le energie e le competenze al servizio del patrimonio culturale italiano.  
Ulteriori 20 milioni di euro saranno destinati a un primo potenziamento del Fondo per il Cinema e l’Audiovisivo, che salirà così a 626 milioni di euro. Ed è solo l'inizio, perché la ricognizione che abbiamo effettuato consentirà a breve di incrementare ulteriormente il fondo con altre risorse oggi non impiegate, a sostegno delle maestranze e di chi realizza cinema di qualità.  
Infine, come già previsto, saranno integralmente recuperati i tagli allo spettacolo dal vivo, inclusi quelli relativi ai festival e alle Fondazioni lirico-sinfoniche”.
Lo ha dichiarato il Ministro della Cultura, Alessandro Giuli.

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