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Multiversity rafforza la leadership nella sostenibilità e nella corporate governance: ESG Risk Rating di 7.1 da Morningstar Sustainalytics

mercoledì 15 aprile 2026
Multiversity rafforza la leadership nella sostenibilità e nella corporate governance: ESG Risk Rating di 7.1 da Morningstar Sustainalytics

2' di lettura

Multiversity consolida la propria leadership nella sostenibilità e nella corporate governance ottenendo un ESG Risk Rating di 7.1 da Morningstar Sustainalytics - agenzia di rating internazionale specializzata nella valutazione dei profili ESG e di governance. Il punteggio colloca il Gruppo nella categoria di rischio minimo - Negligible Risk - attestando la qualità secondo i più autorevoli parametri della ricerca internazionale. A livello globale, Multiversity si classifica al 34° posto su circa 15 mila aziende valutate da Morningstar Sustainalytics , posizionandosi prima nel settore dei servizi ai consumatori e nella relativa sottocategoria. Il Gruppo ha inoltre ricevuto i tre ESG Leader Badges - Global Top 100, Industry e Regional - assegnati alle aziende con le migliori performance nell’ESG Risk Rating, riconoscendolo come ESG Leader. Il risultato conferma un percorso di miglioramento continuo avviato nel 2023: il punteggio Sustainalytics è passato da 7.8 nel 2023 a 7.1 - su una scala da 1 a 100, dove i valori più bassi indicano un rischio inferiore - e nel mese di novembre, Multiversity ha ottenuto anche la medaglia d’oro EcoVadis con un punteggio di 77/100. “Questo riconoscimento conferma la solidità del percorso ESG intrapreso da Multiversity. Continueremo a investire in questa direzione, rafforzando il nostro impegno per una crescita sostenibile e responsabile” ha dichiarato Fabio Vaccarono, Presidente Esecutivo di Multiversity. “La sostenibilità è un elemento strutturale dell’attività di Multiversity: offrire un’educazione di qualità, innovativa e accessibile a tutti. Questo approccio guida il nostro impegno sui temi ESG, nella costruzione di un’azienda responsabile e capace di generare valore nel tempo”, ha aggiunto Francesco Durante, Amministratore Delegato di Multiversity.

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