Maghen Capital S.p.A. amplia il proprio portafoglio nel centro storico di Milano con una nuova acquisizione in via Amedei

Maghen Capital S.p.A., gruppo specializzato in investimenti immobiliari nei comparti residenziale, retail e hotellerie, ha perfezionato l’acquisto di un immobile situato ai civici 13 e 15 di via Amedei, nel cuore del centro storico di Milano, all’angolo con via Barellai. L’edificio si sviluppa su una superficie complessiva di circa 4.000 mq a destinazione uffici, attualmente locati a diversi conduttori, oltre a due piani destinati a parcheggi, al piano terra e interrato.

L’operazione si inserisce nella strategia di investimento del gruppo focalizzata su asset prime in posizioni centrali e rispecchia pienamente il target e la tipologia di immobili previsti dal piano industriale di Maghen Capital.

“Questo investimento rafforza ulteriormente la presenza di Maghen Capital nel centro storico di Milano, attraverso l’acquisizione di immobili di pregio caratterizzati da una pluralità di destinazioni urbanistiche, tra uffici, retail, residenziale e hotellerie - ha commentato Michael Meghnagi, Amministratore Delegato di Maghen Capital S.p.A. - Continuiamo a perseguire una strategia selettiva, orientata a contesti di elevata qualità e con forte potenziale di valorizzazione, in linea con il percorso di crescita già avviato dal gruppo. Milano continua a rappresentare un mercato di riferimento per il nostro sviluppo, grazie alla solidità della domanda e alla sua attrattività a livello internazionale”.