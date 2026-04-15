Polizia Locale MONTARULI (FDI): “COMPLETATO VOTO EMENDAMENTI, ORA L'AULA. FACCIAMO RIFORMA MENTRE ALTRI L'AFFOSSAVANO”

“Nella seduta odierna della prima Commissione affari costituzionali si è completato l’attento lavoro di valutazione e di voto di tutti gli emendamenti al disegno di legge delega di riordino della Polizia Locale.

In attesa che le altre Commissioni diano il proprio parere sul testo complessivo così emendato e che venga dato mandato al relatore, possiamo con grande soddisfazione affermare come si sia fatto un passo in avanti in una riforma attesa da troppo tempo, mantenendo l’impegno di riconoscere anche da un punto normativo quella dignità che gli uomini e donne della polizia locale si sono già conquistati sul campo.

In particolare, ci preme rilevare come grazie a questo lavoro, oltre ai principi già fissati dalla proposta di legge delega e al non indifferente sforzo di introdurre ulteriori novità come l’accesso al CED e allo SDI, si diano ulteriori risposte: rafforzamento della tutela da patrocinio legale, dotazioni organiche complessive parametrate alle caratteristiche di territorio, estensione della delega anche in materia assistenziale pure in riferimento alle infermità per causa di servizio, applicazione alla Polizia Locale della normativa vigente in materia di elargizioni e riconoscimenti per le vittime del dovere e i loro famigliari. Per ciò che attiene il contratto collettivo nazionale della funzione pubblica, si rende di fatto a strutturale la sezione per la specifica professionalità, con risorse distinguibili dai restanti amministrativi, rispondendo così all’esigenza di avere quella distinta disciplina, di cui all’art 40 e 42, comma 10, del decreto legislativo 165 del 2001.



Abbiamo così posto fine, da un lato, a un’eccessiva territorializzazione e, dall’altro, ad un’ultronea discrezionalità che negli anni ha penalizzato la polizia locale nella contrattazione. Con l’impegno di rispettare i tempi già delineati dalla conferenza dei capigruppo della Camera che prevede la votazione da parte dell’aula entro il mese di maggio, rinnovo anche quello di lavorare con il Governo, nell’incessante ascolto della categoria, per l’applicazione dell’intera riforma, decreti di attuazione inclusi, entro la fine della legislatura. Con il rispetto che si deve ad un uomo dello Stato e alle iniziative politiche altrui, mi permetto di osservare come mentre in passato prospettive di riforma della Polizia Locale venivano respinte, affossate o stravolte, di ultimo proprio nella scorsa legislatura, oggi solo grazie a Giorgia Meloni, al ministro Piantedosi, all’intero Governo e alla maggioranza compatta la riforma della Polizia Locale viene fatta. Siamo determinati a non arretrare, anche rispetto alle risorse che il più recente decreto sicurezza del Governo Meloni, di ultimo, ha potenziato”. Così in una nota il Vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati e relatrice della PdL sulla Polizia Locale, Augusta Montaruli.