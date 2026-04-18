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Teatro San Carlo, l'incontro con il Maestro Gustavo Dudamel: "Momento di crescita e condivisione"

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sabato 18 aprile 2026
Teatro San Carlo, l'incontro con il Maestro Gustavo Dudamel: "Momento di crescita e condivisione"

1' di lettura

Trentacinque giovani musicisti dell’Orchestra Sanitansamble di Napoli hanno incontrato il Maestro Gustavo Dudamel al Teatro di San Carlo, dando continuità al percorso avviato lo scorso anno a Roma con l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia all’Auditorium Parco della Musica, dove avevano già avuto l’opportunità di interagire con il direttore venezuelano. Un momento intenso di crescita e condivisione, vissuto con il presidente Antonio Lucidi e i Maestri Paolo Acunzo e Gabriele Bernardo, testimoni di un’esperienza che continua a ispirare e a costruire futuro.

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