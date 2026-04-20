Benessere e inclusione, al via la 25ma edizione di "Banca Generali - Un campione per amico"

Trasformare gli spazi urbani in luoghi di incontro, gioco e condivisione, mettendo al centro ragazzi e ragazze che avranno l’opportunità di vivere lo sport come strumento di inclusione, benessere e corretti stili di vita. Questo l’obiettivo di “Banca Generali – Un campione per amico”, giunto alla 25ma edizione. Il progetto, in collaborazione con Sport e Salute Spa, si pone come terapia d’urto per trasmettere alle nuove generazioni l’importanza dell’attività sportiva, in piena sintonia con quanto sancito dall’articolo 33 della Costituzione italiana. Ambasciatori di questo importante messaggio saranno cinque grandi campioni dello sport azzurro: Adriano Panatta, ideatore del progetto, Andrea Lucchetta, Ciccio Graziani, Martin Leandro Castrogiovanni e Maurizia Cacciatori. L’iniziativa farà tappa in 12 piazze italiane. A partire da giovedì 22 aprile oltre 10 mila bambini delle scuole primarie e secondarie di primo grado di tutta Italia saranno coinvolti nel più importante evento nazionale dal carattere sportivo-educativo: tennis, rugby, calcio e volley saranno le discipline in cui i giovani studenti si cimenteranno confrontandosi con campioni di sport e di vita. Il tour, sostenuto anche da Salugea, Axpo Italia, Pulsee Luce e Gas e Fila, prenderà il via da Livorno e si snoderà lungo tutta la penisola toccando 12 tra le più belle piazze del nostro Paese.

Banca Generali conferma l’attenzione verso le tematiche valoriali nei confronti dei più giovani, scegliendo di affiancarsi, per il quindicesimo anno consecutivo, alla manifestazione Un Campione per Amico, rafforzando in questa nuova edizione l’impegno verso l’educazione finanziaria. Durante la kermesse i bambini riceveranno in omaggio il libretto “Tesori da scoprire. Guida al risparmio e ai mercati”, pensato per illustrare ai più piccoli i concetti del risparmio, per riflettere sul valore del denaro e sulla necessità di gestirlo in modo responsabile, e per approfondire, in classe e in famiglia e in modo divertente, questi temi spesso complessi anche per gli adulti. L’iniziativa è stata presentata questa mattina nella sede del Coni, a Roma. Oltre ai campioni, alla conferenza stampa era presente, tra gli altri, anche il presidente del Coni, Luciano Buonfiglio, e il responsabile Reti commerciali di Banca Generali, Stefano Lenti. Presenti anche gli alunni dell’istituto paritario Gesù Maria di Roma. “È un onore e un privilegio essere seduto qui con delle campionesse e dei campioni – ha affermato Buonfiglio -. Questo è un progetto meraviglioso. Alle ragazze e ragazzi, che sono l’obiettivo principale del progetto, voglio dare alcuni consigli. Non perdete tempo, perché il tempo è il bene più prezioso che abbiamo. Fate inoltre quello che vi piace, ma fatelo bene, perché se lo fate bene sarete di esempio per chi vi sta vicino. Infine, tra essere papere ed essere aquile, cercate di essere sempre aquile”, ha concluso.

“Siamo lieti di continuare ad affiancare questo progetto straordinario, arrivato ormai alla sua venticinquesima edizione – ha commentato l’amministratore delegato e direttore generale di Banca Generali, Gian Maria Mossa -. Un quarto di secolo in cui i campioni hanno portato in centinaia di piazze italiane lo spirito e i valori dello sport, della voglia di stare assieme, di sentirsi parte attiva di una comunità e di fare squadra all’interno di ciascun territorio, grande e piccolo, del nostro Paese. Una kermesse che da sempre sprigiona un entusiasmo e un’energia unici e che quest’anno si rinnova grazie alla partecipazione di nuovi partner e all’impegno delle istituzioni pubbliche a sostegno dello sviluppo della cultura sportiva. Novità dirette ad allargare ancora di più la platea dei giovanissimi e non solo che potranno incontrare i campioni e ricevere il loro esempio di impegno, disciplina e sacrificio. Elementi universali propri anche del nostro lavoro al fianco delle famiglie, per accompagnarle nelle sfide legate al risparmio. I nostri banker ogni giorno si impegnano, come un campione-coach, a guidare i nostri clienti verso gli obiettivi prefissati con responsabilità e forti di una consolidata relazione di fiducia. In un mondo sempre più complesso, con variabili geopolitiche che condizionano sempre di più l’economia e i mercati, crediamo sia importante rafforzare l’opera di sensibilizzazione, anche attraverso lo sport e, nel nostro piccolo, promuovere l’educazione finanziaria come primo passo che aiuti a formare una coscienza attenta al risparmio e alla sua protezione nel tempo”, ha concluso Mossa.

“Da 15 edizioni Banca Generali ha deciso di essere main sponsor di questo evento. In questi anni siamo riusciti a fare circa 240 tappe, coinvolgendo 230 mila bambini – Sono state le parole del responsabile Reti commerciali di Banca Generali, Stefano Lenti -. Quest’anno per la 25ma edizione ci riproponiamo con 12 tappe sul territorio nazionale coinvolgendo circa 10 mila bambini. La scelta di Banca Generali di aderire a questa iniziativa è perché rispetta perfettamente i nostri valori di vicinanza al territorio, non solo con le nostre filiali e i nostri private banker, ma anche con eventi locali di questo tipo. Inoltre l’iniziativa rispecchia i nostri valori etici. Crediamo che lo sport, l’inclusività e il fatto di stare insieme sia un elemento di valore fondamentale. Lo sport, con anche il sacrificio e l’impegno per raggiungere gli obiettivi, è una perfetta metafora della vita. E noi la associamo all’attività di private banking che fa Banca Generali e quindi associare un percorso di risparmio a un percorso di allenamento per raggiungere gli obiettivi finali”, ha concluso Lenti.

“Un campione per amico è un’iniziativa che incarna in modo straordinario ciò che lo sport dovrebbe essere sempre: un bene comune, vivo, accessibile, capace di entrare nelle piazze e nella quotidianità delle persone – ha sottolineato l’amministratore delegato di Sport e Salute, Diego Nepi Molineris -. È qui che lo sport smette di essere spettacolo e torna ad essere comunità, incontro, energia condivisa tra generazioni diverse. Con il progetto ‘Sport Illumina’ stiamo andando esattamente in questa direzione: riportare lo sport al centro della vita delle città e delle persone, senza alcuna barriera economica o sociale. Perché lo sport non appartiene a pochi, ma a tutti. È inclusione, è benessere, è crescita collettiva, è vita. E tutto parte da lì, da un pallone, da un gioco, dal sorriso e dal divertimento dei bambini: è da quella semplicità che nasce il futuro dello sport”. “Siamo giunti alla 25ma edizione di ‘Un Campione per Amico’, quindici al fianco di Banca Generali, con la quale si è instaurato un rapporto solido e duraturo, ma è sempre una grandissima emozione poter attraversare l’Italia da Nord a Sud, incontrare migliaia di bambini, giocare con loro e vedere come si divertono tutti insieme all’aria aperta colorando con i loro sorrisi le più belle piazze italiane”, ha affermato il tennista e ideatore dell’iniziativa, Adriano Panatta.



“Un percorso che da questa edizione si avvale di un altro partner importante come Sport e Salute Spa, con la quale condividiamo la visione di un’attività sportiva che sia di tutti, per tutti e con l’obiettivo di promuovere corretti e sani stili di vita. Il nostro obiettivo, inoltre, è anche quello di favorire attraverso il gioco, la condivisione, l’inclusione, l’accoglienza, il rispetto, tutti valori fondanti dello sport ma soprattutto della vita. È bellissimo, poi, vedere come ‘Un Campione per Amico’, continui a crescere ogni anno. Più città coinvolte e una partecipazione sempre più attiva di ragazzi e ragazze che sono i veri protagonisti della manifestazione. Quest’ultimo aspetto è il vero elemento trainante di un progetto che ormai si è inserito nell’agenda sportiva del Paese, perché quando andiamo nelle piazze d’Italia giochiamo con ciascun bambino, parliamo con i loro insegnanti, con i genitori, desideriamo regalare a tutti dei momenti di spensieratezza in una società come quella attuale, sempre più divisiva e dove andiamo tutti sempre troppo veloci. Per questo è fondamentale comprendere che il benessere fisico e cognitivo dei bambini dipende molto dallo stile di vita di chi sta loro vicino, che spesso diventa un modello da imitare. L’importante è che i bambini facciano sport, devono innamorarsi dello sport in generale, poi sceglieranno la loro disciplina”, ha concluso.

L’edizione 2026 di “Banca Generali – Un Campione per Amico” toccherà complessivamente tra aprile e ottobre, 12 città: Livorno (22 aprile); Como (29 aprile); Rimini (5 maggio); Belluno (14 maggio); Sanremo (20 maggio); Martina Franca (28 maggio); Bologna (4 giugno); Altamura (30 settembre), Faenza (7 ottobre), Pistoia (14 ottobre), Vicenza (21 ottobre) e Mantova (28 ottobre). Il format rimane invariato: nelle più belle piazze italiane saranno allestiti quattro campi (di dimensioni ridotte) da tennis, volley, calcio e rugby, ci sarà animazione, musica e gadget. Una mattinata di sport e di spensieratezza. Nelle tappe, parteciperanno ragazzi senza alcuna distinzione di abilità, grazie al coinvolgimento di associazioni presenti sul territorio selezionate in collaborazione con il Comitato Italiano Paralimpico. Anche quest’anno è inoltre confermato il patrocinio del Coni.

Grazie all’organizzazione di Rg e alle partnership che ha saputo stringere con le Istituzioni, l’evento è diventato negli anni una delle più importanti iniziative che legano lo Sport al mondo della Scuola. Il suo successo è infatti scritto nei numeri: 24 edizioni in archivio, più di 240 tappe già percorse, uno staff di oltre 50 persone che si muove di città in città, ma soprattutto circa 230 mila bambini coinvolti. Alla conferenza di questa mattina erano inoltre presenti, tra gli altri, il direttore della Direzione Sport nei Territori di Sport e Salute, Lorenzo Marzoli, il responsabile Comunicazione e Relazioni Esterne di Banca Generali, Michele Seghizzi, l’assessore allo Sport del Comune di Martina Franca, Vincenzo Angelini, l’assessore Scuola Formazione e Sport del Comune di Faenza, Martina Laghi, e l’associazione “Siamo Delfini”, che intende dare il suo contributo per migliorare la qualità della vita delle persone con autismo.

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