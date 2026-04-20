FONDAZIONE SVILUPPO E CRESCITA CRT E ZEST LANCIANO “TECHTO INDUSTRY ACCELERATOR”, UN INNOVATIVO PROGRAMMA PER CONNETTERE STARTUP E INDUSTRIA

Prende il via a Torino “TechTO Industry Accelerator”, il programma promosso da Fondazione Sviluppo e Crescita CRT - ente impact oriented della Fondazione CRT – e realizzato in collaborazione con Zest, leader di mercato in Italia nell’accelerazione di startup e investimenti early stage venture capital, con l’obiettivo di accelerare startup ad alto potenziale e favorire l’innovazione industriale sul territorio.

Il programma si inserisce in un percorso di sviluppo complessivo della durata di tre anni e punta a connettere startup tecnologiche ai fabbisogni concreti delle imprese, facilitando la sperimentazione di soluzioni innovative attraverso Proof of Concept (PoC) e collaborazioni industriali.

“TechTO” si concentrerà su alcuni verticali chiave per lo sviluppo industriale, tra cui:

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Transportation, Smart Logistics & Supply Chain. Soluzioni tecnologiche volte all’ottimizzazione dei flussi logistici e produttivi, al miglioramento della tracciabilità e alla gestione integrata dei sistemi di trasporto e distribuzione;

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Infrastrutture e sistemi intelligenti. Tecnologie digitali, IoT e machine learning per il monitoraggio, la sicurezza e la gestione predittiva di infrastrutture critiche, comprendendo anche applicazioni di automazione e manutenzione predittiva in ambito industriale e urbano;

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Sostenibilità operativa. Innovazioni orientate alla riduzione dei consumi, delle emissioni e degli sprechi nei processi aziendali, con particolare attenzione agli obiettivi ESG e alla transizione verso modelli di produzione circolare ed efficienti.

Il modello operativo si articola in due momenti distinti ma complementari per accompagnare la crescita delle startup: in una prima fase, fino a 10 startup verranno selezionate per il programma di pre-accelerazione e riceveranno da Zest uno scouting ticket di 35.000 euro ciascuna, a supporto dello sviluppo iniziale e dell’ingresso in un percorso strutturato di crescita. Successivamente, fino a 6 startup coinvolte in sperimentazioni con le aziende del territorio piemontese attraverso la PoC Factory, potranno accedere a un investimento di almeno 50.000 euro ciascuna erogato da Fondazione Sviluppo e Crescita CRT al fine di accelerare la validazione delle soluzioni e il loro inserimento nei contesti industriali.

Nel triennio sono quindi complessivamente previsti investimenti in startup almeno per 1,9 milioni di euro, di cui 900 mila da parte di Fondazione Sviluppo e Crescita CRT e 1 milione da parte di Zest.

Le migliori startup potranno inoltre ricevere investimenti di follow-on dal fondo di venture capital di cui Zest sarà l’investment advisor.

Con “TechTO Industry Accelerator”, Fondazione Sviluppo e Crescita CRT e Zest puntano a rafforzare il ruolo di Piemonte e Valle d’Aosta nell’ambito dell’ecosistema startup italiano e a creare un modello replicabile di innovazione industriale, capace di attrarre talenti, generare investimenti e contribuire alla transizione tecnologica ed ambientale del territorio.

“TechTO Industry Accelerator” avrà sede operativa alle OGR Torino, in qualità di ecosystem partner - hub della Fondazione CRT tra i principali centri europei dedicati all’innovazione - che contribuiranno anche come piattaforma di connessione tra startup, imprese, investitori e istituzioni.



“Con TechTO Industry Accelerator, Fondazione Sviluppo e Crescita CRT rinnova in modo concreto il proprio impegno a favore dell’innovazione come leva di sviluppo per Torino, per il Piemonte e la Valle d’Aosta. – dichiara Cristina Di Bari, Presidente di Fondazione Sviluppo e Crescita CRT - Crediamo in iniziative capaci di mettere in relazione impresa, competenze, e capitale, creando le condizioni affinché idee e tecnologie possano tradursi in opportunità reali di crescita per il sistema produttivo. Questa iniziativa riflette pienamente il nostro modo di agire: attivare processi di sviluppo, accompagnarli con visione e metodo e contribuire a generare un impatto misurabile e duraturo per Torino e il Piemonte. A testimonianza della rilevanza strategica dell’iniziativa, Fondazione Sviluppo e Crescita CRT metterà a disposizione, nell’arco di tre anni, 1,9 milioni di euro per la realizzazione dell’iniziativa, contribuendo in modo diretto allo sviluppo di startup ad alto potenziale e alla crescita dell’ecosistema innovativo del territorio.”

“Con la nascita di “TechTO Industry Accelerator”, insieme a Fondazione Sviluppo e Crescita CRT, e al partner di ecosistema OGR, puntiamo a rafforzare ulteriormente il ruolo del territorio come uno dei poli più dinamici dell’innovazione industriale italiana. Il programma nasce con un obiettivo chiaro: mettere in connessione il mondo delle startup con il mondo delle imprese, favorendo sperimentazione, collaborazione e trasferimento tecnologico applicato e Zest mette a disposizione la propria esperienza nella costruzione e gestione di programmi di accelerazione, un solido track record e un accesso qualificato al dealflow, uniti a una consolidata capacità di attivare e gestire PoC tra startup e imprese, elemento chiave per trasformare l’innovazione in applicazioni concrete e valore industriale. Vogliamo mantenere uno sguardo orientato al futuro ma con solide basi nel presente, valorizzando il talento e le competenze che questo territorio