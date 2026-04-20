CONSORZI AGRARI D’ITALIA, TORNANO LE “GIORNATE IN CAMPO”

Anche quest’anno tornano “Le Giornate in Campo”: un tour itinerante che da maggio toccherà diverse regioni del Paese per fare un punto sulla coltivazione dei cereali autunno-vernini in tutta Italia.

L’ultima edizione de “Le Giornate in Campo”, che rappresenta ormai un appuntamento tradizionale per tutto il settore, ha registrato oltre un migliaio di adesioni.

L’edizione di quest’anno si inserisce in un contesto particolarmente complesso: le tensioni internazionali stanno generando impatti rilevanti sul mercato dei fertilizzanti, alimentando una forte preoccupazione tra gli agricoltori italiani. Il rischio concreto è quello di comprimere, fino ad annullarle, le possibilità di guadagno, ragion per cui gli agricoltori devono oggi più che mai aggiornarsi sulle migliori opportunità offerte dal mercato, nell’ottica della sostenibilità economica, anche mettendo in discussione schemi produttivi consolidati e orientandosi verso soluzioni più resilienti, in grado di garantire quantità e qualità del prodotto.

Allo stesso tempo, il mercato sta attraversando una fase di evoluzione significativa. Il recente recepimento da parte di CAI delle indicazioni della Commissione Unica Nazionale (CUN) del grano duro, con l’adozione dei relativi listini come riferimento per la determinazione del prezzo riconosciuto a soci e conferitori, apre alle imprese agricole nuove e interessanti opportunità, che richiedono però un approccio sempre più consapevole e orientato alle scelte strategiche.

In questo quadro, i tecnici della ricerca e sviluppo di CAI mostreranno agli agricoltori i risultati dei varietali selezionati nelle diverse prove, evidenziandone il comportamento rispetto alle pratiche di concimazione e difesa adottate, insieme ai risultati dell’agricoltura di precisione e – in alcune tappe – a un focus sul biologico, settore in continua espansione e capace di garantire redditività all’agricoltore.

Le Giornate in Campo rappresentano così un’occasione preziosa in cui gli agricoltori potranno entrare a diretto contatto con i tecnici di CAI e approfondire in dettaglio le opportunità che l’azienda mette a disposizione degli agricoltori per migliorare la redditività delle colture, dallo studio del terreno alla scelta del seme, dalle strategie di difesa a concimazione e irrigazione, passando per l’agricoltura di precisione e la collocazione sul mercato in grado di garantire una adeguata remunerazione delle colture, con strumenti unici sul mercato italiano come i PDT (Prezzo Determinato a Termine) e PMG (Prezzo Minimo Garantito) promossi da CAI.

Per Consorzi Agrari d’Italia, i cereali autunno-vernini rappresentano una cultura fondamentale: il solo frumento costituisce oltre il 50% dei cereali ritirati da Consorzi Agrari d’Italia ogni anno ed alimenta ben 9 delle 20 filiere che CAI ha attive sui territori, di cui 4 sono relative al solo frumento.

Le Giornate in Campo 2026 sono strutturate in un ciclo di 7 appuntamenti che si svolgeranno nel mese di maggio e toccheranno diverse regioni.

Gli appuntamenti inizieranno a Foggia il 6 maggio (presso il CREA), per poi proseguire a Montepulciano (SI) e San Lazzaro di Savena (BO) rispettivamente il 12 e 14 maggio. Si prosegue il 18 maggio a Spinazzola (BT), il 19 a Forlì, il 20 ad Anzola dell’Emilia (BO) e il 27 a Melfi (PZ).

Nell’evento dedicato alla stampa, che si terrà il 14 maggio a San Lazzaro di Savena, verranno condivise le stime produttive nazionali relative alla campagna 2025-2026.

Calendario dei prossimi appuntamenti:

6 maggio dalle h. 14.00 alle 17.00 – Foggia, presso il CREA

12 maggio dalle h. 11.00 alle 15.00 – Montepulciano (Siena)

14 maggio dalle h. 10.00 alle 15.00 – San Lazzaro di Savena (Bologna)

18 maggio dalle h. 14:00 alle 17:00 – Spinazzola (Barletta-Andria-Trani)

19 maggio dalle h. 14.00 alle 17.00 – Forlì

20 maggio dalle h. 10.00 – 18.00 – Anzola dell’Emilia (Bologna)

27 maggio dalle h. 16.00 – 18.00 – Melfi (Potenza)