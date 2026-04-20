MEDIASET PER IL FUTURO: GIORNATA MONDIALE DELLA TERRA LA TORRE MEDIASET SI TINGE DI VERDE

In occasione della Giornata mondiale della Terra, che si celebra il 22 aprile, Mediaset rinnova il proprio impegno nella sensibilizzazione del pubblico sull’importanza di tutelare l’ambiente attraverso piccoli gesti quotidiani.

Con il claim “Semina amore, raccogli futuro”, l’iniziativa si pone l’obiettivo di promuovere la salvaguardia del Pianeta e delle sue risorse, offrendo consigli concreti su come ridurre il proprio impatto ambientale e adottare comportamenti più responsabili e consapevoli.

La campagna digital sarà diffusa sui profili social di Mediaset per il Futuro e sul sito web dedicato (https://mediasetinfinity.mediaset.it/perilfuturo).

Anche quest’anno, in segno di adesione all’iniziativa, la torre di trasmissione Mediaset della sede di Cologno Monzese si tingerà di verde.

Consapevole del proprio ruolo sociale, il gruppo guidato da Pier Silvio Berlusconi ribadisce così l’impegno a favore di un futuro più sostenibile, invitando ciascuno di noi a rispettare e difendere la Terra con azioni concrete e scelte quotidiane responsabili.