Incidenti stradali, la prevenzione migliore? Insegnare ai giovani i principi della guida sicura: l'iniziativa di Aci e ministero per l'Istruzione

Insegnare ai giovani i principi della guida sicura è la miglior prevenzione possibile verso gli incidenti stradali. E’ per questo che ieri a Lainate l'Automobil Club Italiano e il ministero per l’Istruzione e il Merito, hanno organizzato una mattinata che ha coinvolto oltre 650 studenti iscritti alle scuole primarie e alle secondarie di primo e secondo grado. Gli studenti hanno incontrato il ministro Giuseppe Valditara e il presidente nazionale Aci, Geronimo La Russa. Un evento impreziosito anche da un video messaggio di Kimi Antonelli, giovanissimo leader del mondiale di Formula Uno, che ha voluto sottolineare l’importanza del rispetto delle regole, soprattutto quando si guida un veicolo, evidenziando anche quanto sia stato fondamentale il supporto di Aci nel suo percorso formativo di pilota.

Il presidente Geronimo La Russa ha sottolineato come “Parlare di sicurezza stradale ai più giovani significa parlare di vita, di responsabilità, di futuro. I nostri ragazzi possono e devono essere i primi ambasciatori di un messaggio forte e chiaro nell'affermazione della sicurezza stradale. Una missione fondamentale nella quale l’Automobile Club d’Italia è impegnato da sempre, con convinzione e continuità, attraverso attività formative, campagne di sensibilizzazione e iniziative rivolte alle nuove generazioni”. E ancora: “Per noi la sicurezza stradale non è soltanto un insieme di norme da conoscere, ma una cultura da costruire ogni giorno, con esempi concreti, esperienze dirette e messaggi chiari. Aiutare i ragazzi a comprendere tutto questo significa non solo proteggerli oggi, ma renderli domani utenti della strada più consapevoli, più prudenti e più rispettosi della vita propria e altrui”.

Conquistato dall'iniziativa anche il ministro Giuseppe Valditara: “L’educazione stradale è, prima di tutto, educazione al rispetto: rispetto delle regole, e rispetto dell’altro, della vita e della sicurezza di ciascuno. Per questo abbiamo voluto rafforzare il suo ruolo all’interno delle nuove linee guida per l’educazione civica, rendendola un vero e proprio obiettivo di apprendimento. Non più solo lezioni teoriche, ma percorsi partecipati, in cui gli studenti siano protagonisti attivi ed in cui gli esempi anche drammatici svolgano un ruolo importante”.