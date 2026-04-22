"IL TEPORE DEL BALLO", IL NUOVO FILM DI PUPI AVATI

Ambientato tra Roma e Jesolo, il nuovo film di Pupi Avati è una bella lezione di cinema.. Il regista è capace di creare un'atmosfera poetica anche quando lo sguardo da attento cinefilo. punta ad una storia intensa ricca di sfaccettature che, in qualche modo ci appartengono. Con il suo stile inconfondibile, mette in scena un'idea geniale, fatta di pathos, ironia e sentimentalismo, con un coro di attori, cominciando dal protagonista Massimo Ghini (Gianni Riccio) nel suo ruolo migliore, a Isabella Ferrari (Clara), Giuliana De Sio (La morta) Lina Sastri (la zia) Sebastiano Somma (l'amico), Morena Gentile, Raoul Bova, Manuela Morabito e Bruno Vespa e Jerry Calà nel ruolo di se stessi. La storia è quella di Riccio, un noto conduttore televisivo che si trova improvvisamente arrestato e messo al bando: "Riflettevo da tempo su cosa accade quando un uomo pubblico viene travolto da un grosso scandalo", dice Avati-" e di come cambierà la sua vita". E Ghini aggiunge: Sì; la vita di Riccio cambia, e alla fine è un uomo diverso". Brillante il ruolo della De Sio: "sono una nota conduttrice televisiva", commenta-"il mio è un personaggio scatenato, ma volevo farlo, era da tempo che non recitavo in un film.. Pupi mi ha chiamata e ne sono stata felice".. Isabella Ferrari confessa di aver vissuto un passaggio importante, da una parte c'era un grande film, dall'altra un grande regista.".Avati ha girato 50 film, tutti di successo. Dal 30 aprile arriva "Il tepore del ballo", capace d cogliere l'essenza della vita. Andate a vederlo.