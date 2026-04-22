Verissimo vola sui social: primo per interazioni e terzo per video views

Nella nuova classifica dei programmi tv più attivi sui social, elaborata da Sensemakers per Primaonline, c’è un dato che spicca su tutti: Verissimo conquista il primo posto nel ranking delle interazioni e il terzo posto per video views, confermandosi uno dei brand televisivi più forti sul fronte digitale. La classifica è relativa al mese di marzo.

Il talk condotto da Silvia Toffanin continua dunque a dimostrare una solidità trasversale, capace di tradursi in engagement elevato e in una presenza costante sulle piattaforme social, anche in un contesto competitivo dominato da grandi show di intrattenimento.

La graduatoria vede il primato complessivo andare ai programmi di intrattenimento, con i format The Voice guidato da Antonella Clerici, Grande Fratello Vip di Ilary Blasi e Amici di Maria De Filippi, a conferma di un panorama molto competitivo.

In questo scenario, il risultato di Verissimo assume ancora più valore: pur non essendo un format “event driven” come talent o festival, il programma riesce a primeggiare nella capacità di generare conversazioni e interazioni online, segno di una community fidelizzata e attiva.