IL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: CARLO BONOMI E FRANCESCO CONCI CONFERMATI RISPETTIVAMENTE PRESIDENTE E AMMINISTRATORE DELEGATO DI FIERA MILANO

Il Consiglio di Amministrazione di Fiera Milano S.p.A. (la “Società” e/o “Fiera Milano”), si è riunito in data odierna per deliberare in merito all’attribuzione delle cariche sociali in seguito all’Assemblea degli Azionisti che ha, tra l'altro, rinnovato il Consiglio di Amministrazione stesso. Il neocostituito Consiglio di Amministrazione, composto da Carlo Bonomi, Francesco Conci, Maurizio Dallocchio, Michaela Castelli, Veronica Squinzi, Matteo Bruno Lunelli, Costanza Esclapon De Villeneuve, Maria Luisa Mosconi e Carlo Maria Ferro ha attribuito le cariche sociali sino all’assemblea che sarà convocata per l’approvazione del bilancio d’esercizio di Fiera Milano al 31 dicembre 2028. Francesco Conci è stato nominato quale Amministratore Delegato, confermandosi Direttore Generale della Società.

Il Presidente di Fiera Milano, Carlo Bonomi, ha dichiarato: “Il rinnovo del Consiglio di amministrazione rappresenta per Fiera Milano un passaggio che coniuga continuità e rinnovamento. La fiducia confermata all'attuale governance apicale valorizza il lavoro svolto in questi anni e avvalora un percorso costruito con responsabilità e coerenza. È un segnale che rafforza la volontà di proseguire lungo la direzione intrapresa. Desidero rivolgere un ringraziamento ai consiglieri uscenti per il contributo e l’impegno dimostrati, e al contempo augurare buon lavoro ai nuovi componenti del Consiglio, certo che sapranno contribuire con competenza ed esperienza al percorso di sviluppo del Gruppo. In un contesto come quello attuale, segnato da profonde trasformazioni degli equilibri geopolitici, in cui l’incertezza economica si è affermata come elemento strutturale, siamo di fronte a un’evoluzione profonda degli scenari. Una trasformazione che richiede al sistema economico capacità di adattamento e una lettura sempre più dinamica dei mercati. Fiera Milano consolida il proprio ruolo di piattaforma abilitante a supporto della crescita economica e sociale delle imprese, contribuendo al rafforzamento della competitività e dell'internazionalità delle filiere. Grazie alla capacità di connettere operatori e mercati a livello globale, continuiamo ad affiancare aziende e territori – da Milano alla Lombardia, fino all’intero Paese – contribuendo a generare valore diffuso e duraturo”.

L’Amministratore Delegato e Direttore Generale di Fiera Milano, Francesco Conci, ha commentato: “Questo nuovo mandato rappresenta per Fiera Milano una fase di consolidamento e ulteriore sviluppo, fondata su basi solide e su risultati che ci consentono di proseguire con determinazione lungo il percorso di crescita intrapreso. Nella seconda parte dell’anno presenteremo il nuovo Piano Strategico, che definirà le direttrici di evoluzione del sistema fieristico e congressuale del Gruppo, rafforzandone il posizionamento internazionale e la capacità di generare valore nel lungo periodo. In questo quadro, continueremo a investire nell’evoluzione del portafoglio manifestazioni, nell’innovazione dei format e nell’integrazione di soluzioni digitali, con l’obiettivo di sostenere la crescita del Gruppo e dei suoi stakeholder, promuovendo al contempo uno sviluppo sostenibile, inclusivo e orientato alla creazione di opportunità di business e networking lungo l’intero arco di Piano”.

Il Consiglio di Amministrazione ha accertato, con riferimento a tutti i suoi componenti, che non sussistono cause di ineleggibilità e incompatibilità e che tutti posseggono i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla normativa applicabile. Il Consiglio, inoltre, ha accertato che i consiglieri Carlo Bonomi, Francesco Conci, Maurizio Dallocchio, Michaela Castelli, Veronica Squinzi, Matteo Bruno Lunelli, Costanza Esclapon De Villeneuve, Maria Luisa Mosconi e Carlo Maria Ferro sono in possesso dei requisiti d’indipendenza stabiliti ai sensi del Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana e ai sensi dell’art. 148, comma 3, del D.Lgs. n.58/98.

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre nominato i membri dei seguenti comitati endo-consiliari: - Comitato Controllo e Rischi: Presidente Michaela Castelli, componenti Maria Luisa Mosconi e Maurizio Dallocchio. - Comitato per le Nomine e la Remunerazione: Presidente Veronica Squinzi, componenti Matteo Bruno Lunelli e Michaela Castelli. - Comitato Sostenibilità: Presidente Maurizio Dallocchio, componenti Costanza Esclapon De Villeneuve e Carlo Maria Ferro. I curriculum vitae dei Consiglieri sono pubblicati sul sito www.fieramilano.it, nella sezione Investitori, Governance. Francesco Conci, Amministratore Delegato e Massimo De Tullio, Chief Financial Officer sono qualificati come Dirigenti con responsabilità strategica. Massimo De Tullio è stato confermato Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e Dirigente preposto Sostenibilità.