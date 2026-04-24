Trasporti, per Italo -90% emissioni entro il 2050 e -40% entro il 2030

L'impegno costante di Italo per l'ambiente e la decarbonizzazione viene riconosciuto a livello internazionale da SBTi (Science Based Targets), organizzazione che promuove l'azione climatica delle imprese e che consente alle aziende e alle istituzioni finanziarie di tutto il mondo di dare il proprio contributo alla lotta contro la crisi climatica, fornendo standard tecnici, strumenti e guide scientifiche per la definizione di obiettivi ed azioni credibili e concrete. Italo ha ottenuto la validazione dei target near-term, long-term e net-zero, dopo un puntuale percorso di validazione focalizzato sull'inventario delle emissioni di gas serra e dei relativi margini di azione, da parte di SBTi, che ha riconosciuto l'impegno della società che si è posta obiettivi concreti da raggiungere, in linea con quanto definito dalle Nazioni Unite con l'accordo di Parigi del 2015.

Nel dettaglio gli impegni fissati sono articolati in tre punti, rispetto all'anno di riferimento del 2023: Near -Term (2030) - Riduzione delle emissioni assolute SCOPE 1 e 2 del 42,61%; - Riduzione del 25% delle emissioni assolute SCOPE 3 connesse all'approvvigionamento di beni, servizi ed energia. Long-Term (2050) - Riduzione delle emissioni assolute SCOPE 1 e 2 del 90%; - Riduzione del 90% del delle emissioni assolute SCOPE 3 derivanti dall'approvvigionamento di beni, servizi ed energia, dalla gestione dei rifiuti e della business mobility. Italo si impegna a raggiungere la neutralità carbonica (net-zero GHG emissions) entro il 2050. Obiettivi ambiziosi, scientificamente validati che certificano il lavoro costante di Italo in questa direzione: "La validazione dei nostri processi e dei nostri obiettivi da parte di un'organizzazione prestigiosa come SBTi rappresenta per Italo un grande successo. Un traguardo importante, a dimostrazioni di come sia capillare il lavoro svolto in ambito ESG. Ci aspettano grandi sfide e siamo certi di ottenere importanti successi", commenta Fabio Sgroi, direttore Health & Safety di Italo .