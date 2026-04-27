IlSolitoMute special guest host al Comicon Napoli: due speciali appuntamenti tra Tech & Gaming

Sabato 2 e domenica 3 Maggio ilSolitoMute al secolo Raffaele Bottone, sarà grande protagonista e conduttore per vivere il meglio dell'intrattenimento e del Gaming & Tech con due speciali appuntamenti assolutamente da non perdere al Comicon di Napoli, in programma alla Mostra d’Oltremare dal 30 aprile al 3 Maggio.

Sabato 2 Maggio sul palco principale del padiglione Gaming del Comicon di Napoli, Raffaele Bottone sarà tra i protagonisti di un attesissimo talk show dedicato a SAROS, la nuova esclusiva targata PlayStation Studios. Affiancato dalle storiche firme del giornalismo videoludico Emilio Cozzi e Francesco Fossetti, co-condurrà un'intervista d'eccezione a Simone Silvestri, Art Director del pluripremiato team di sviluppo Housemarque. Il panel esplorerà i segreti, il world-building e la visione artistica del titolo in uscita.

Domenica 3 Maggio invece IlSolitoMute calcherà il palco principale dell'area King Esport sull’ Esports Stage in veste di ideatore e host de "Gli Invincibili", l'atteso main event che segna il grande ritorno dal vivo di Rainbow Six Siege in una fiera italiana. Il format è nato dalla sinergia tra Ubisoft Italia, King Esport e Rainbow6ItaCom, la storica community che da ben dieci anni rappresenta il punto di riferimento assoluto per i giocatori italiani del titolo. L'evento vedrà cinque celebri content creator (ilBuonPulse, RadeTheKing, T3b, Bommax e JustRyuk) schierati sul palco per difendere la propria postazione contro team di sfidanti provenienti direttamente dalla community. In qualità di host, Raffaele renderà il pubblico vero co-protagonista dello show: oltre a scandire i ritmi con quiz a tema, gestirà un inedito e misterioso sistema di carte che permetterà alla platea di votare e applicare bonus e malus in tempo reale, influenzando direttamente le sorti e lo spettacolo di ogni match.

Tra i principali e più amati e seguiti volti in ambito gaming e tech con migliaia di followers sui social, ilSolitoMute al secolo Raffaele Bottone è content creator esperto di gaming e tech. Ha preso parte a diversi eventi come conduttore ed è ambassador Ubisoft e content creator per Playstation. i suoi canali TikTok e Instagram sono veri e propri punti di riferimento per gli appassionati del mondo tech. Ha anche fondato e gestisce “Rainbow6ItaCom”, un punto di riferimento per la community italiana di Rainbow Six Siege (gioco sviluppato da Ubisoft) su YouTube, Twitch e Instagram.

"Il Comicon è casa!La mia prima fiera di sempre da appassionato e spettatore dichiara Raffaele Bottone -Ho percorso avanti e indietro (più e più volte) i viali e i padiglioni ogni anno sin da ragazzino… anche in maldestri tentativi di cosplay. Poter vivere ogni anno questo grande festival è sempre una bella emozione”

Grazie ad un linguaggio chiaro, semplice e vincente Raffaele è riuscito a conquistare l'affetto di innumerevoli seguaci proprio per una modalità di fruizione diretta, vincente che non tralascia mai l'attualità e l'informazione. Numerose sono le sue conduzioni all'interno dei principali palchi di eventi dedicati alla tecnologia e al mondo gaming. La sua attività spazia dalla creazione di contenuti divulgativi, guide tech e unboxing, alla conduzione di eventi di settore, collaborando con alcuni dei marchi più importanti del panorama come Nvidia, PlayStation, Ubisoft, Asus, Euronics, Samsung, Enilive, solo per citarne alcuni.