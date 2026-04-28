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SEA AEROPORTI DI MILANO: L’ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI APPROVA IL BILANCIO D’ESERCIZIO 2025 DI SEA S.p.A.

martedì 28 aprile 2026
SEA AEROPORTI DI MILANO: L’ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI APPROVA IL BILANCIO D’ESERCIZIO 2025 DI SEA S.p.A.

1' di lettura

L’Assemblea degli Azionisti riunitasi in data odierna, presso la sede legale di Linate, ha approvato il bilancio d’esercizio 2025 di SEA S.p.A e ha esaminato il bilancio consolidato del Gruppo SEA.

In sintesi, i principali risultati a livello di Gruppo nel 2025:

Traffico: 42,3 milioni di passeggeri, in aumento dell’8% rispetto al 2024

Merce Trasportata: 759,4 mila tonnellate, 728 mila tonnellate nel 2024

Ricavi di gestione: 876,8 milioni di euro (823,1milioni nel 2024)

EBITDA: 403,3 milioni di euro (350,5 milioni nel 2024)

Utile Netto: 190,6 milioni di euro (170,6 milioni di euro nel 2024)

Indebitamento Finanziario Netto: 325,7 milioni di euro (254,4 milioni di euro nel 2024)

La capogruppo SEA ha chiuso l’esercizio 2025 con ricavi di gestione pari a 867,6 milioni di euro (814,4 milioni di euro nel 2024) mentre l’EBITDA è pari a 390,5 milioni di euro (339,4 milioni di euro nel 2024) e il risultato netto della Società registra un utile di 197,8 milioni di euro.

L’Assemblea degli Azionisti della Società ha inoltre deliberato di destinare l’utile dell’esercizio 2025 pari a Euro 197.819.872,07 nel seguente modo:

Euro 197.800.000,00 agli Azionisti a titolo di dividendo, per un importo pari a Euro 0,7912 per azione, restando pre­visto che gli importi complessivi da pagare a ciascun socio saranno troncati al secondo decimale, con accredito del supero a Riserva Straordinaria;

Euro 19.872,07 a Riserva Straordinaria;

L’Assemblea ha infine deliberato: la distribuzione agli azionisti di riserve disponibili per un controvalore pari a Euro 22.200.000,00 corrispondente a Euro 0,0888 per azione.

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