Difesa protagonista a Milano-Cortina 2026: Rauti riceve la medaglia "Backstage Heroes" per l'impegno nei Giochi

«Il premio ricevuto è il riconoscimento del lavoro della famiglia della Difesa, ai Giochi Olimpici e Paralimpici invernali di Milano-Cortina 2026. Con le nostre Forze Armate abbiamo creato un modello di cooperazione interforze ed interagenzia senza precedenti; un’espressione piena della “Cultura della Difesa”, una buona prassi esportabile e replicabile nei grandi eventi nazionali ed internazionale».

Così il Sottosegretario di Stato alla Difesa con Alla Promozione e al Coordinamento delle attività sportive militari ed Alle Politiche per la disabilità, Isabella Rauti, ricevendo la medaglia del progetto “Backstage Heroes, i volti dietro le medaglie”, conferita per “l’impegno istituzionale, il lavoro quotidiano e il sostegno spesso silenzioso ma essenziale, assicurato al successo dei Giochi”. L’iniziativa è promossa dal Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, dal Ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, insieme all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, con l’obiettivo di riconoscere e valorizzare i protagonisti “dietro le quinte” dei Giochi Olimpici e Paralimpici invernali di Milano-Cortina 2026.

«L’edizione invernale dei Giochi 2026», dichiara il Sottosegretario, «ha rappresentato per la Difesa un duplice impegno, sul piano sportivo, con la partecipazione alle gare degli atleti dei Gruppi sportivi militari e del Gruppo sportivo paralimpico e, sul piano della sicurezza e della logistica, con la Joint Task Force. Il dispositivo interforze, a supporto del Comitato Organizzatore e del Ministero dell’Interno», ricorda la senatrice, «ha coinvolto circa 2.000 militari; quasi 2000 Carabinieri; 1500 (a rotazione) Volontari dell’Associazione Nazionale Alpini (ANA), 170 mezzi e numerosi assetti operativi dispiegati sulle tre regioni con siti di gara. Questo sistema ha garantito supporto logistico alla XXVa edizione dei Giochi Olimpici ed ha mantenuto lo stesso impegno nella XIVa edizione dei Giochi Paralimpici».

«Il premio di oggi che il Ministro Abodi ha voluto conferire ai rappresentanti di tutte le Amministrazioni coinvolte, è un riconoscimento allo sforzo corale del Sistema Italia ed al successo sportivo ed organizzativo ottenuto dal nostro Paese».