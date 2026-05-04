CON IL FILM “ INSIDE” MONICA BELLUCCI TORNA AL CINEMA DIRETTA DA MARIA SOLE TOGNAZZI

Sono iniziate il 23 aprile a Parigi le riprese del nuovo film di Maria Sole Tognazzi, che proseguiranno a Roma per sei settimane. Buon sangue non mente e Maria Sole, figlia di Ugo e regista di grande talento, sta girando una storia interessante sia sul piano umano che artistico. Del resto ha sempre dimostrato con successo che solo se conosci e ami questo mestiere puoi superare tutte le barriere. Tra i suoi film più amati dal pubblico, “Viaggio sola” e “Dieci minuti”.

INSIDE sarà ancora più intenso, forte e incisivo. Ottima la scelta degli attori, con Monica Bellucci, che aveva già collaborato con la regista nel film “L’uomo che ama”, presentato alla Festa del Cinema di Roma nel 2008, a cui si aggiungono Jasmine Trinca, Romana Maggiora Vergano e Tecla Insolia. “Il film è un racconto magico e personale”, spiega la Tognazzi, “nato da un’esigenza profonda e scritto per le quattro meravigliose attrici che lo interpretano”.

Ma veniamo alla storia, iniziando da Veronica, ex ballerina che ha trovato ai Castelli Romani il suo posto sicuro. Cosa la lega a quel luogo? Il lavoro, dopo aver aperto una scuola di danza, l’amore per la figlia e la casa dove vive. Ma, mentre il loro legame si fa ancora più profondo, la vita gioca le sue carte e cambia l’ordine delle cose: madre e figlia scoprono di essere entrambe incinte. Ora cosa accadrà? Intanto il tempo passa e, anni dopo, Thalia, una ballerina che vive a Parigi, incontra Chiara. Tra loro nasce subito qualcosa di profondo che le unisce, ma la vita di queste tre donne, pur distanti e nonostante le vicissitudini che vivranno, rimane legata da quel fil rouge che si chiama amore profondo. “Siamo molto felici di questo progetto”, aggiunge Riccardo Tozzi, fondatore e Presidente di Cattleya, “è un film interessante che punta anche al rapporto madre-figlia. Ed è girato da una regista brava e così vicina a noi. Inoltre, ha scelto un formidabile cast”.