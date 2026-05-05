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Jannik Sinner all’evento Allianz a Roma dedicato al campione di tennis

martedì 5 maggio 2026
Jannik Sinner all’evento Allianz a Roma dedicato al campione di tennis

1' di lettura

Jannik Sinner ha partecipato ieri sera a un evento esclusivo di Allianz a lui dedicato in qualità di nuovo Global Ambassador del Gruppo. Lo scopo e la durata pluriennale della partnership sono stati illustrati dall’Amministratore Delegato di Allianz Italia, Giacomo Campora, nella cornice del QUID – Unique Italian Dining, il nuovo ristorante nato dalla creatività di Enrico Bartolini, con alla guida lo chef Juan Camilo Quintero. Il ristorante si trova sulla terrazza dello storico Palazzo Marignoli, di proprietà di Allianz.

La nuova partnership globale tra Allianz e il campione di tennis Jannik Sinner è stata annunciata lo scorso gennaio e sarà ampiamente raccontata attraverso campagne rivolte a clienti, dipendenti, partner distributivi e tifosi in tutto il mondo. La collaborazione si estende anche al supporto di Allianz alla Jannik Sinner Foundation, che promuove programmi che sfruttano l'istruzione e lo sport per consentire ai bambini di esplorare il mondo e il loro posto in esso.

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