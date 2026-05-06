"Harry Potter e la Pietra filosofale" compie 25 anni: a Milano e Bologna si fa festa con la Burrobirra

In occasione del 25° anniversario del film “Harry Potter e la Pietra Filosofale”, Warner Bros. Discovery Italia celebra la Stagione della Burrobirra: un periodo dedicato a rendere omaggio all’amata bevanda del mondo di Harry Potter, sinonimo di gioia, conforto, calore e convivialità. Ogni anno, tra marzo e maggio, i fan di Harry Potter sono invitati a celebrare questo gusto iconico e a gustare prodotti ispirati alla Burrobirra.

La Stagione della Burrobirra sarà celebrata in Italia con l’arrivo del truck brandizzato “Harry Potter Butterbeer Season”, che farà tappa il 9 maggio in Piazza Tre Torri, nel quartiere CityLife di Milano, e il 10 maggio in Piazza XX Settembre, a Bologna. L’evento offre ai fan l’opportunità di godersi una speciale area a tema ispirata ai pub del mondo di Harry Potter. L’area include photo opportunity e spazi dedicati dove i visitatori potranno rilassarsi con giochi da tavolo ispirati a Harry Potter. I fan che visiteranno l'area, aperta in entrambi i giorni dalle 10:00 alle 19:00, potranno inoltre gustare un gelato gratuito ispirato alla Burrobirra (fino a esaurimento scorte).

I fan potranno festeggiare in grande stile la “Stagione della Burrobirra” sulla piattaforma di streaming HBO Max, lanciata di recente in Italia e già diventata la “casa” di Harry Potter, dove sono disponibili tutti gli 8 film della saga. L'8 maggio, gli spettatori di Nove, DMAX e K2 - i canali televisivi del gruppo Warner Bros. Discovery - avranno la possibilità di scoprire curiosità e aneddoti sul mondo di Harry Potter, e in particolare sulla Burrobirra, attraverso grafiche speciali che appariranno sullo schermo durante tutta la giornata.

Carrefour festeggia la Stagione della Burrobirra all’interno del proprio store di CityLife nella settimana che precede l'evento. All'interno, un corner dedicato accoglierà i fan con una selezione di prodotti a tema Burrobirra e molto altro, tra cui le iconiche caramelle di gelatina e Cioccorane incantate, il tutto il tutto incorniciato da un allestimento scenografico e frizzante. Lo spazio espositivo sarà aperto dal 3 al 10 maggio.

Al di fuori dell'Italia, la Burrobirra è inoltre attualmente disponibile presso The Wizarding World of Harry Potter nei parchi a tema globali Universal Destinations & Experiences, nei Warner Bros. Studio Tours a Hollywood, Tokyo e Londra, nei negozi Harry Potter a Londra e New York e in molte delle esperienze itineranti di Harry Potter in tutto il mondo.

La Stagione della Burrobirra è una delle tante iniziative organizzate per celebrare il 25° anniversario di “Harry Potter e la Pietra Filosofale” nel 2026. I festeggiamenti per l’anniversario proseguiranno per tutto l’anno, dal Compleanno di Harry Potter (31 luglio) al Back To Hogwarts (agosto-settembre).

Per restare aggiornati sulle ultime novità di Harry Potter, sulla “Stagione della Burrobirra”, scoprire la propria casa di Hogwarts e iscriversi al Fan Club ufficiale, è possibile visitare il sito www.harrypotter.com.

Tutte le novità e le iniziative sul 25° Anniversario di Harry Potter, invece, si potranno seguire anche sui canali social di Harry Potter Italia (@harrypotterit).

Stagione della Burrobirra

La Butterbeer Season è un’iniziativa globale del franchise Warner Bros. Discovery volta a celebrare ogni anno il gusto, il profumo e l’aspetto dell’iconica bevanda che i fan riconosceranno dal magico mondo di Harry Potter. La Butterbeer è stata introdotta per la prima volta in «Harry Potter e il prigioniero di Azkaban» ed è diventata rapidamente uno dei simboli preferiti dai fan, sinonimo di gioia, conforto, calore e convivialità. I fan che desideravano ardentemente l'opportunità di gustare la bevanda hanno apprezzato le varie offerte di Burrobirra attualmente disponibili presso The Wizarding World of Harry Potter nei parchi a tema globali Universal Destinations & Experiences, Warner Bros. Studio Tours a Hollywood, Tokyo e Londra, nei negozi Harry Potter a Londra e New York e in molte delle esperienze itineranti di Harry Potter in tutto il mondo. Ora, ogni anno da marzo a maggio, i fan di tutto il mondo avranno l'opportunità di celebrare la Burrobirra in modi nuovi e inaspettati durante la Stagione della Burrobirra. Cercate le nuove prelibatezze, i prodotti in edizione limitata, gli eventi e le iniziative per provare la gioia della Burrobirra.