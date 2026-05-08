Innovazione Digitale nella P.A.: Gruppo Collextion ed Expleo S.p.A. siglano una partnership strategica

Gruppo Collextion, operatore specializzato nella gestione e valorizzazione dei crediti verso la Pubblica Amministrazione e le grandi stazioni appaltanti, ed Expleo S.p.A., player globale nell’ingegneria informatica e nello sviluppo di sistemi di intelligenza artificiale in Italia, annunciano l’avvio di una partnership strategica finalizzata alla realizzazione di una piattaforma digitale integrata destinata a ridefinire i criteri di misurazione e gestione del rischio nel credito pubblico.

L’iniziativa nasce dalla constatazione che il credito verso la Pubblica Amministrazione viene oggi trattato in modo uniforme, senza una reale distinzione tra debitori virtuosi e debitori critici, generando distorsioni nel pricing, nell’allocazione del capitale e nell’accesso alla liquidità per i fornitori. La piattaforma sviluppata congiuntamente, basata su un motore proprietario di intelligenza artificiale, è progettata per colmare questo divario offrendo uno strumento oggettivo di valutazione del rischio debitore pubblico.

Un sistema di scoring dinamico e standardizzato

Elemento centrale della soluzione è il modulo di scoring dinamico, costruito a partire dall’esperienza del Gruppo Collextion nella valutazione e nello smobilizzo dei crediti verso la P.A. e ingegnerizzato secondo metodologie di valutazione finanziaria coerenti con quelle adottate dalle principali agenzie di rating internazionali. Il sistema consente di misurare il rischio di ciascun ente pubblico e delle grandi stazioni appaltanti attraverso parametri quantitativi e qualitativi, calcolare in modo continuo e comparabile i tempi medi di pagamento, attribuire uno score aggiornato dinamicamente e coerente con standard internazionali, definire un pricing del credito allineato al rischio effettivo e monitorare nel tempo l’evoluzione dei debitori, individuando tempestivamente segnali di deterioramento o miglioramento.

Dashboard integrata e analisi predittiva dei flussi

Attraverso una dashboard unica e integrata, la piattaforma permette di monitorare i flussi finanziari lungo l’intero ciclo passivo della Pubblica Amministrazione con piena trasparenza e tracciabilità, esercitare un controllo dinamico sull’andamento dei singoli enti grazie a sistemi di alert automatici, ottimizzare la gestione operativa sincronizzando le attività dei fornitori con i processi amministrativi e anticipare eventuali criticità mediante strumenti di analisi predittiva basati su dati storici e correnti.

Un ecosistema per fornitori e operatori finanziari

I fornitori beneficeranno di una semplificazione nella gestione dei rapporti commerciali e finanziari, con accesso più rapido e a condizioni più efficienti agli strumenti di smobilizzo del credito. Gli operatori finanziari, tra cui banche, SGR, veicoli di cartolarizzazione e fondi di private debt, avranno a disposizione un’infrastruttura informativa in grado di consentire per la prima volta una valutazione e un pricing del credito verso la P.A. basati su criteri oggettivi e comparabili.

"Questa partnership rappresenta un passaggio fondamentale nel percorso di evoluzione del mercato del credito verso la Pubblica Amministrazione. Per troppo tempo abbiamo assistito a una valutazione indistinta del rischio, che ha penalizzato sia i fornitori più virtuosi sia gli operatori finanziari. Con questa piattaforma vogliamo introdurre un criterio oggettivo, trasparente e dinamico, capace di riflettere il reale profilo di rischio dei debitori pubblici e di abilitare un pricing del credito finalmente coerente. L’integrazione tra il nostro know-how verticale e le competenze tecnologiche di Expleo S.p.A. ci consente di porre le basi per un nuovo standard di mercato, migliorando l’accesso alla liquidità, l’efficienza operativa e la qualità complessiva del sistema", ha dichiarato l’Avv. Antonio Borraccino, Fondatore del Gruppo Collextion.

“Il sistema si basa sui Portali della Trasparenza della Pubblica Amministrazione e integra tutte le ulteriori informazioni formali e pubbliche disponibili online. La piattaforma consentirà di favorire la crescita e il miglioramento delle Pubbliche Amministrazioni, attraverso il confronto tra enti omogenei e l’analisi delle rispettive performance, supportando così l’individuazione di aree di sviluppo e ottimizzazione” afferma il CEO di Expleo Italia, Livio Mariotti.

