Sesta edizione del Marina Militare Nastro Rosa Tour a Genova: al centro i giovani, il mare e i territori

Giovani, mare e futuro: il valore del Paese Italia. Questo il filo conduttore della sesta edizione del “Marina Militare Nastro Rosa Tour – Il Giro dell’Italia a Vela 2026”, presentato oggi a Genova e che promuove valori e brand della Marina Militare unendo sport, istituzioni e territori in un unico grande racconto: quello dell’Italia che vive, cresce e si riconosce nel mare. L’evento si è svolto a bordo della Nave scuola della Marina militare ormeggiata al Porto Antico con il Villaggio IN Italia, in partenza per il Tour Mondiale Vespucci – Campagna in Nord America 2026. Alla presentazione hanno preso parte il sottosegretario di Stato alla Difesa Senatrice Isabella Rauti, il capo di Stato maggiore della Marina militare ammiraglio di Squadra Giuseppe Berutti Bergotto, il presidente della Regione Liguria Marco Bucci, la sindaca di Genova Silvia Salis, l’amministratore delegato di Difesa Servizi S.p.A. Luca Andreoli, il presidente della Federazione italiana vela Francesco Ettorre, il Ceo di Ssi Sport & Events Riccardo Simoneschi e la direttrice generale del dipartimento Politiche giovanili Rosaria Giannella. La competizione è organizzata da Difesa servizi S.p.A. in collaborazione con la Marina Militare e Ssi Sport & Events, con il supporto del ministro per lo Sport e i Giovani e del dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale, con il supporto della Federazione Italiana Vela e con il patrocinio del Coni, configurandosi come un format di respiro nazionale e internazionale capace di andare oltre la dimensione sportiva e affermarsi come piattaforma strategica di comunicazione e valorizzazione dei territori.

La sesta edizione del Marina Militare Nastro Rosa Tour prenderà il via il 4 giugno da Venezia per concludersi il 12 luglio a Genova, confermandosi una regata speciale con una durata di 45 giorni, equipaggi provenienti dall’Italia e dall’estero, e un viaggio lungo le coste italiane che durante l’estate animerà le località. Le imbarcazioni, articolate in tre classi, rappresentano le principali discipline della vela: offshore (classe Figaro 3), inshore (classe Waszp) e board (classe Wing Foil), portando in scena regate con formula stadium race a pochi metri dalle banchine. Il concept 2026, “Giovani, Mare e Futuro – Valore Paese Italia”, è la chiave narrativa che guida l’intero Tour, ponendo al centro le nuove generazioni come protagoniste del cambiamento e interpreti del futuro del Paese facendo del mare una infrastruttura culturale e simbolica che connette comunità e territori, valorizzando il patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale del Paese. Il progetto unisce dimensione narrativa e progettuale con iniziative dedicate a studenti, academy veliche, associazioni giovanili e stakeholder territoriali, in collaborazione con istituzioni e partner, per favorire percorsi di orientamento, formazione alle competenze del mare e consapevolezza sui temi della sicurezza, della cittadinanza attiva e dell’innovazione.

Nove le tappe per l’edizione 2026 da Venezia a Genova: Venezia (26 maggio – 4 giugno), Cattolica (5 – 9 giugno), Vieste (10 – 14 giugno), Taranto (15 – 19 giugno), Siracusa (20 – 24 giugno), Tropea (25 – 29 giugno), Napoli (30 giugno – 4 luglio), Portoferraio (5 – 9 luglio), e infine Genova (10 – 12 luglio). Il Tour si conferma così uno dei principali strumenti di comunicazione istituzionale della Marina Militare e un veicolo efficace per il progetto “Valore Paese Italia”, nonché piattaforma di promozione della ricchezza culturale, turistica e produttiva del sistema Paese, capace di connettere identità, patrimonio e prospettive future lungo l’intero sistema costiero italiano.

Fonte Agenzia Nova