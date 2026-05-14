Da Triennale di Milano e Qatar Museums un progetto formativo per laureati da atenei qatarioti

Il progetto punta a favorire future collaborazioni professionali e una rete internazionale tra giovani creativi, brand e istituzioni

Triennale Milano e Qatar Museums hanno lanciato un progetto formativo internazionale dedicato a giovani laureati provenienti dalle università del Qatar, con un bootcamp di quattro settimane a Milano. L’iniziativa, promossa anche da Design Doha Biennial, ha coinvolto cinque giovani professionisti tra designer, architetti e artisti selezionati attraverso una open call rivolta agli atenei qatarioti e alle istituzioni accademiche di Doha attive nei campi del design, dell’antropologia e dei cultural studies.

Il programma si è svolto in concomitanza con la Milano Design Week e ha alternato workshop, incontri e attività collaborative con designer, aziende e istituzioni italiane, con l’obiettivo di creare connessioni tra il sistema creativo milanese e la scena culturale del Qatar. Durante il soggiorno i partecipanti hanno lavorato a un progetto condiviso esplorando Milano attraverso i suoi materiali, i linguaggi del design e i codici della vita quotidiana, trasformando l’esperienza in proposte concrete di ricerca e produzione. Il progetto ha puntato inoltre a favorire future collaborazioni professionali e una rete internazionale tra giovani creativi, brand e istituzioni.

“Quello della formazione è uno dei temi principali che un’istituzione deve porsi, soprattutto pensando al significato che ricopre per le nuove generazioni e al confronto che porta con sé”, ha affermato il presidente di Triennale Milano Stefano Boeri. “L’ambizione di Triennale Milano è, prima di tutto, quella di essere una Scuola, un luogo per la trasmissione del sapere, dei saperi e delle conoscenze. Siamo convinti che la formazione generi percorsi virtuosi e siamo felici di aprire un dialogo con Qatar Museums e le università del Qatar per offrire un’esperienza formativa unica”, ha aggiunto.

Per il direttore di Design Doha Fahad Al Obaidly, la collaborazione “rafforza il ruolo di Design Doha come ponte tra la regione Menasa” (Middle East, North Africa e South Asia) “e gli ecosistemi globali del design”, permettendo ai partecipanti di entrare “in una rete globale di designer, produttori e istituzioni” e di costruire “percorsi duraturi per la produzione, l’esposizione all’industria e la collaborazione”. Il bootcamp si conclude con un incontro pubblico in Triennale dedicato alla restituzione del lavoro svolto dai partecipanti insieme al team curatoriale del progetto.

Fonte: Agenzia Nova