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RTL 102.5 È LA RADIO PIÙ ASCOLTATA  CON 6,5 MILIONI DI ITALIANI OGNI GIORNO,  SUL PODIO ANCHE NEL QUARTO D’ORA

giovedì 14 maggio 2026
RTL 102.5 È LA RADIO PIÙ ASCOLTATA  CON 6,5 MILIONI DI ITALIANI OGNI GIORNO,  SUL PODIO ANCHE NEL QUARTO D’ORA

1' di lettura

L’INTERO GRUPPO, CON RTL 102.5, RADIO ZETA E RADIOFRECCIA, CONFERMA OLTRE 9 MILIONI DI   PERSONE ALL’ASCOLTO QUOTIDIANAMENTE

RTL 102.5 È SUL PODIO ANCHE NEL QUARTO D’ORA CON 508 MILA ASCOLTATORI

RTL 102.5, anche nel 2026, è la radio più ascoltata d’Italia. Secondo la rilevazione Audiradio, RTL 102.5 è ascoltata ogni giorno da 6.5 milioni di italiani, Radio Zeta è seguita da oltre 1.110 milioni di persone e Radiofreccia da 1.3 milioni.

L'intero Gruppo, con RTL 102.5, Radio Zeta e Radiofreccia, supera i 9 milioni di italiani all'ascolto.

FRA LE PRIME RADIO ANCHE NEL QUARTO D’ORA
RTL 102.5 è fra le prime radio anche nella rilevazione del quarto d’ora, con 508 mila ascoltatori.
 

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