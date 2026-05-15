Biesse, approvata la relazione finanziaria trimestrale consolidata al 31 marzo 2026 

In data odierna, il Consiglio di Amministrazione di Biesse S.p.A. (“Biesse” o la “Società”) - società quotata su Euronext Milan, segmento Euronext STAR Milan – ha esaminato ed approvato la relazione finanziaria trimestrale al 31 marzo 2026. Approvazione della relazione finanziaria trimestrale al 31 marzo 2026 In un quadro internazionale già fragile caratterizzato dalle perduranti tensioni geopolitiche e commerciali, ulteriormente aggravato dal conflitto tra Stati Uniti, Israele e Iran, nel primo trimestre del 2026 il gruppo Biesse (il “Gruppo”), ha avviato le progettualità contenute nel Piano Strategico 2026-2028 volte a garantire il ritorno ad una crescita profittevole e sostenibile. Il trimestre ha tuttavia evidenziato una pressione sui volumi e sulla marginalità, in relazione alla quale il Gruppo ha mantenuto un approccio prudente nella gestione dei costi, degli investimenti e della liquidità. In particolare, è proseguito nel corso del trimestre il lavoro di rafforzamento degli investimenti service e commerciali, leve fondamentali per il raggiungimento degli obiettivi del Piano Strategico 2026-2028.

Commento del Presidente e Amministratore Delegato, Roberto Selci “Registriamo una trimestrale interlocutoria in un contesto ancora caratterizzato da elevata incertezza. Il management team continua ad operare con disciplina gestionale, mantenendo un rigoroso controllo dei costi ma, al contempo, portando avanti gli investimenti strategici a supporto dei nostri clienti. Intendiamo proseguire con determinazione nell’attuazione delle priorità strategiche del Gruppo, con un focus sul rafforzamento della leadership nel servizio, sullo sviluppo delle competenze commerciali e sull’accelerazione dell’innovazione di prodotto”. biesse.com Commento del Chief Financial Officer, Pierre La Tour “I risultati del primo trimestre 2026, seppur leggermente inferiori rispetto allo scorso esercizio, evidenziano segnali positivi sul fronte commerciale, con un portafoglio ordini in crescita del 2,3% rispetto a fine 2025. Nello specifico, la marginalità del trimestre ha risentito della riduzione dei volumi, del mix di vendita e del contesto valutario, elementi rispetto ai quali il Gruppo ha proseguito nelle azioni di contenimento dei costi e di presidio del capitale circolante. La posizione finanziaria netta esclusi gli effetti dell’IFRS 16, anche se in calo rispetto al dato di fine anno, mostra un minor assorbimento di cassa rispetto al primo trimestre 2025, confermando l’attenzione del Gruppo alla gestione della liquidità e del capitale circolante, in un contesto di mercato ancora volatile. In questo scenario, continuiamo a operare con prudenza e disciplina, mantenendo un approccio flessibile per cogliere le opportunità e rispondere tempestivamente all’evoluzione dei mercati.”