ESCE OGGI IN LIBRERIA IL SAGITTARIO, IL GIALLO SUL GIUSTIZIERE ‘FAI DA TE’

Un ‘giustiziere della notte’ a Milano. notturno, perché agisce con il calare delle tenebre, ma lontano dallo stereotipato leggendario Paul Kersey, il personaggio interpretato nel 1972 da Charles Branson.

Siamo nell’estate 2025 e sotto la Madonnina appare un folle assassino seriale, ‘Il Sagittario’, che va in giro - armato di una micidiale balestra professionale da caccia e bardato total black con moto riverniciata nera come la tuta e il casco che indossa - a trafiggere mortalmente uomini assolti dai tribunali per reati di violenza contro le donne.

E’ il protagonista del giallo omonimo milanese ‘Il Sagittario’, edito da Ugo Mursia Editore, in distribuzione da oggi nelle librerie e nei bookstore, firmato dalla coppia di autori milanesi Fabrizio Carcano e Giorgio Mainome, già autori lo scorso anno del prequel ‘Il Fiore della Vendetta’.

Un giallo metropolitano ambientato nella Milano di oggi, con un doppio filo conduttore nella trama che si snoda in diversi archi temporali - nel 1978 durante i giorni del rapimento Moro, all’apice degli anni di piombo, nel passaggio epocale tra il 1999 e il 2000 e poi nei giorni nostri - in tre Milano distanziate ognuna di un quarto di secolo, diverse tra loro, descritte dagli autori con i loro occhi sul presente e i loro ricordi del passato cittadino.

Ma al centro dell’indagine ci sono i delitti seriali compiuti dal Sagittario.