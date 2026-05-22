CRAIGO! È IL NUOVO CONCEPT STORE DI CRAI CHE CONQUISTA CENTRI URBANI E NUOVE GENERAZIONI

CRAI, storica insegna della distribuzione moderna che ha fatto della prossimità il suo tratto distintivo, presenta CRAIGO!, il primo format convenience pensato per rispondere alle nuove abitudini di consumo urbane, soluzioni pasto “Ready to Eat” e spese emergenziali.

All’interno dei negozi, l’offerta è strutturata per un’esperienza di acquisto immediata e funzionale, che si adatta perfettamente ai ritmi frenetici della città: CRAIGO! infatti è la risposta ideale per chi cerca soluzioni pasto veloci, fresche e di qualità, perfette per ogni momento della giornata.

Ampia la selezione di referenze "Food & Drink to Go", pietanze pronte che coprono le esigenze dei clienti dalla colazione all’aperitivo e proposte take away come insalate fresche, frutta tagliata preparata ogni giorno, wrap e panini farciti, smoothies e centrifugati. La partnership con premium brand del caffè consente di gustare caffè e bevande calde di qualità, scegliendo la miscela e la preparazione preferite. Ogni prodotto è pensato per essere consumato "on the go", garantendo praticità senza rinunciare alla qualità.

Inoltre, per favorire la community studentesca, gli universitari possono usufruire di uno sconto del 10%.

CRAIGO! interpreta la prossimità con un linguaggio nuovo: oltre a intercettare le esigenze delle colazioni e pause veloci, grazie a craigo.it, è possibile effettuare gli ordini con consegna a domicilio o anche per light lunch in ufficio.

"CRAIGO! rappresenta un passo avanti nella nostra evoluzione, un format convenience che risponde ai ritmi e alle esigenze della vita urbana contemporanea. Vogliamo essere presenti mentre le persone vivono, lavorano e si spostano, offrendo un’esperienza fluida, coerente e integrata nella loro quotidianità. È proprio questa l'evoluzione del concetto di prossimità che CRAIGO! incarna: punti vendita nei luoghi di passaggio per chi cerca soluzioni rapide, pratiche e ricche di gusto.” dichiara Giangiacomo Ibba, Presidente di CRAI.

CRAI sta rafforzando la sua presenza con CRAIGO!, ampliando la sua rete in città chiave. Dopo il debutto a Milano, all’interno dello stesso stabile dell’Hubquarter CRAI - vero laboratorio di idee e sperimentazione - il format ha conquistato anche Torino, con due store strategicamente posizionati nel cuore del centro storico, in Via Garibaldi e in Piazza Castello. Presente anche in Sardegna, con un punto vendita a Carloforte e uno a Cagliari, quest'ultimo in un crocevia nevralgico del capoluogo sardo, a pochi passi dalla stazione ferroviaria, dal porto e dal terminal crociere. Il viaggio di espansione continua con una prossima apertura a Ventimiglia, in un’area portuale ad alto potenziale commerciale e una nella fantastica location di Porto Cervo, rinomata ed esclusiva località balneare della Costa Smeralda.

CRAIGO! conferma così la volontà dell’insegna di adattare la propria proposta alle modalità di consumo, estendendo il raggio d’azione della rete con un modello moderno, agile e molto apprezzato anche dai giovani e dai turisti!