CON LO SPECIALE DEDICATO AD “AMICI” SI CONCLUDE UNA STAGIONE DI GRANDE SUCCESSO PER “VERISSIMO” Condotto da SILVIA TOFFANIN

Sabato 23 maggio, su Canale 5, con “Verissimo - Speciale Amici” si concluderà la stagione del talk show condotto da Silvia Toffanin che ha dimostrato, ancora una volta, di essere tra gli appuntamenti più amati dal pubblico.

“Verissimo” conferma la sua leadership di fascia negli ascolti del weekend, con una media del 21% di share al sabato e del 20% alla domenica, entrambi in crescita rispetto all’omologo del 2025. Particolarmente significativo l’incremento sul target 15-34 anni (+5.4 punti percentuali al sabato, con 25.3% di share e +2.3 alla domenica, con 23.2% di share). Inoltre, il talk viene molto apprezzato dal pubblico femminile con una media del 24.7% di share al sabato e del 22.7% la domenica.

Ottimi risultati anche sul fronte digital: su Mediaset Infinity Verissimo totalizza 100 milioni di video visti in streaming e continua a registrare numeri record sui social, dove si conferma sul podio dei programmi più seguiti, ottenendo oltre 4.2 miliardi di visualizzazioni totali su Facebook, Instagram e Tik Tok, con una grande crescita della fanbase social su tutte le piattaforme.

Giancarlo Scheri, Direttore di Canale 5: “In uno scenario televisivo sempre più competitivo e vario, Verissimo ha saputo, non solo consolidare il proprio pubblico, ma anche ampliarlo ulteriormente. Un risultato importante che porta la firma di Silvia Toffanin, capace di rendere ogni intervista un racconto autentico ed emozionante. Quest’anno il programma si è aperto anche ai casi di cronaca, affrontati sempre con rigore, sensibilità e rispetto, nello stile unico di Silvia. Una scelta editoriale che si è dimostrata vincente”.

Domani, sabato 23 maggio, Silvia Toffanin chiuderà la stagione del talk show di Canale 5 con “Verissimo - Speciale Amici”, un appuntamento imperdibile, interamente dedicato al talent show di successo di Maria De Filippi, che si è appena concluso.

Al centro dello speciale il percorso, i sogni e le esibizioni dei finalisti, con, in primo piano, le emozioni di Lorenzo, vincitore assoluto di questa edizione.

Non mancheranno i professori, che hanno seguito la crescita e l’evoluzione dei ragazzi in questo bellissimo viaggio e tante sorprese.

Domenica 24 maggio sarà la volta di “Verissimo – Le storie”, una selezione delle interviste più intense realizzate da Silvia Toffanin in questa edizione.