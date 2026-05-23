Pensioni, al Festival del Lavoro 2026 presentato il nuovo software di Prevido

A Roma tecnologia, sicurezza e innovazione si sono messi al servizio della previdenza. Una piccola grande rivoluzione presentata al Festival del Lavoro 2026, conclusosi oggi a Roma, manifestazione itinerante organizzata dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro e dalla Fondazione Studi Consulenti del Lavoro. Nato come evento di Categoria, il Festival, dopo 16 edizioni, da voce a tutti i protagonisti del mondo del lavoro: dalle istituzioni alle parti sociali, dai professionisti ai lavoratori, dagli accademici agli studenti, con l'obiettivo di riflettere su temi che riguardano il diritto del lavoro e l’attualità.

Tra i protagonisti dell’evento, c’è stata anche Prevido, azienda specializzata nello sviluppo di software per il calcolo previdenziale e pensionistico, che ha voluto presentare le ultime evoluzioni della propria piattaforma e confrontarsi con consulenti del lavoro, professionisti, patronati e operatori del settore. “La previdenza è un argomento complesso e in continua evoluzione, molto spesso difficile da affrontare anche per i professionisti più esperti - spiega Dario Casani, direttore commerciale di Prevido -. Gestire una consulenza previdenziale nel 2026, in presenza di sempre più gestioni sovrapposte e possibilità di cumulo, comporta ore di lavoro e un margine di errore che può diventare significativo. È qui che interveniamo noi, con un software in grado di rispondere in modo rapido e affidabile alle domande che ogni pensionando pone: quando potrò andare in pensione? Quanto percepirò? Ho dei diritti inespressi?”. Casani sottolinea poi come il software venga oggi utilizzato da consulenti del lavoro, avvocati, CTU ed enti di patronato, grazie alla capacità di simulare scenari previdenziali relativi al presente, al passato e al futuro.

A fargli eco Francesco Giordani, responsabile normativo dell’azienda: “Il software Prevido si distingue proprio per l’elevato livello di attendibilità dei risultati elaborati e per la costante attività di aggiornamento tecnico-normativo che accompagna quotidianamente l’evoluzione del sistema previdenziale italiano - afferma Giordani -. Ogni evoluzione normativa, variazione interpretativa o modifica procedurale viene analizzata e recepita con rapidità, consentendo agli operatori di lavorare con strumenti sempre allineati al quadro previdenziale vigente”. Secondo il responsabile normativo, l’affidabilità del sistema nasce da un lavoro continuo di studio, verifica e sviluppo tecnico costruito attraverso anni di esperienza e confronto quotidiano con i professionisti del comparto. Accanto all’aspetto normativo, grande attenzione viene riservata anche alla sicurezza informatica e all’innovazione tecnologica, come confermato da Alessandro Loreto, CTO di Prevido. La presenza di Prevido al Festival del Lavoro 2026 conferma dunque il ruolo sempre più centrale della tecnologia nel settore previdenziale e la crescente esigenza, da parte dei professionisti, di strumenti affidabili, aggiornati e sicuri per affrontare un sistema normativo sempre più articolato.