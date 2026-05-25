Un salto nel futuro della sanità digitale: nasce Auraflow di Clinicflow SRL

Un enorme passo avanti verso l’innovazione e l’efficienza nel settore sanitario. Clinicflow SRL presenta Auraflow, una piattaforma digitale avanzata progettata per rispondere alle numerose criticità che cliniche, poliambulatori e studi medici affrontano quotidianamente nella gestione delle proprie attività. L’idea alla base del progetto porta la firma di Mauro Iemboli, ed è stata condivisa e sviluppata insieme a Rosella Mesiti, Mauro Caroana, Jacopo Zumerle e ad altri soci. Il risultato è una soluzione tecnologicamente evoluta, capace di integrare e ottimizzare tutti i flussi operativi di una struttura sanitaria, da sempre chiamata a gestire un’enorme mole di informazioni eterogenee: dall’agenda degli appuntamenti alle cartelle cliniche, fino agli aspetti amministrativi e di fatturazione.

In contesti complessi come quelli sanitari, dove i processi burocratici sono numerosi e spesso urgenti, la frammentazione degli strumenti informatici ha a lungo rappresentato un ostacolo alla produttività e alla precisione. Auraflow nasce proprio per superare questi limiti, offrendo una gestione centralizzata e fluida dei dati, inclusi quelli anagrafici, sanitari e sensibili dei pazienti. A questo riguardo, Auraflow garantisce livelli elevati di sicurezza dei dati personali e clinici, con sistemi di protezione conformi alle normative vigenti in materia di privacy e trattamento dei dati.

La piattaforma propone una soluzione integrata a 360 gradi, che elimina la dispersione delle informazioni su sistemi separati, creando un’unica fonte affidabile e costantemente aggiornata. Un archivio digitale prezioso, capace di supportare in maniera concreta il personale clinico, ma anche le decisioni del management, migliorando l’organizzazione complessiva delle strutture sanitarie. L’obiettivo è chiaro: modernizzare il settore attraverso la tecnologia, riducendo al minimo gli errori e consentendo un significativo risparmio di tempo ed energie a favore della cura. «Abbiamo avviato questo progetto partendo dall’ascolto dei fruitori finali – sottolinea Mauro Iemboli, Chief Technology Officer di Clinicflow –. Abbiamo raccolto le esigenze di medici, operatori sanitari e personale amministrativo con un obiettivo comune: sviluppare una soluzione pratica, veloce ed efficiente. Sulla base delle loro priorità abbiamo calibrato la piattaforma utilizzando strumenti di ultima generazione. Il percorso è stato lungo e basato su un continuo confronto e su un’attenta validazione sul campo. Inoltre, secondo il World Economic Forum, il 97% dei dati raccolti dalle strutture sanitarie rimangono inutilizzati. Se opportunamente sfruttata, questa vasta mole di dati sanitari potrebbe portare a trattamenti e cure più efficaci, oltre a liberare risorse spesso limitate. AuraFlow, già in linea con iniziativa del World Economic Forum, unisce trasformazione digitale e assistenza ad alto valore per migliorare gli esiti per i pazienti».