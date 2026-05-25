Un salto nel futuro della sanità digitale: nasce Auraflow di Clinicflow SRL

Un enorme passo avanti verso l’innovazione e l’efficienza nel settore sanitario. Clinicflow SRL presenta Auraflow, una piattaforma digitale avanzata progettata per rispondere alle numerose criticità che cliniche, poliambulatori e studi medici affrontano quotidianamente nella gestione delle proprie attività.
L’idea alla base del progetto porta la firma di Mauro Iemboli, ed è stata condivisa e sviluppata insieme a Rosella Mesiti, Mauro Caroana, Jacopo Zumerle e ad altri soci. Il risultato è una soluzione tecnologicamente evoluta, capace di integrare e ottimizzare tutti i flussi operativi di una struttura sanitaria, da sempre chiamata a gestire un’enorme mole di informazioni eterogenee: dall’agenda degli appuntamenti alle cartelle cliniche, fino agli aspetti amministrativi e di fatturazione.
In contesti complessi come quelli sanitari, dove i processi burocratici sono numerosi e spesso urgenti, la frammentazione degli strumenti informatici ha a lungo rappresentato un ostacolo alla produttività e alla precisione. Auraflow nasce proprio per superare questi limiti, offrendo una gestione centralizzata e fluida dei dati, inclusi quelli anagrafici, sanitari e sensibili dei pazienti. A questo riguardo, Auraflow garantisce livelli elevati di sicurezza dei dati personali e clinici, con sistemi di protezione conformi alle normative vigenti in materia di privacy e trattamento dei dati.
La piattaforma propone una soluzione integrata a 360 gradi, che elimina la dispersione delle informazioni su sistemi separati, creando un’unica fonte affidabile e costantemente aggiornata. Un archivio digitale prezioso, capace di supportare in maniera concreta il personale clinico, ma anche le decisioni del management, migliorando l’organizzazione complessiva delle strutture sanitarie. L’obiettivo è chiaro: modernizzare il settore attraverso la tecnologia, riducendo al minimo gli errori e consentendo un significativo risparmio di tempo ed energie a favore della cura.
«Abbiamo avviato questo progetto partendo dall’ascolto dei fruitori finali – sottolinea Mauro Iemboli, Chief Technology Officer di Clinicflow –. Abbiamo raccolto le esigenze di medici, operatori sanitari e personale amministrativo con un obiettivo comune: sviluppare una soluzione pratica, veloce ed efficiente. Sulla base delle loro priorità abbiamo calibrato la piattaforma utilizzando strumenti di ultima generazione. Il percorso è stato lungo e basato su un continuo confronto e su un’attenta validazione sul campo. Inoltre, secondo il World Economic Forum, il 97% dei dati raccolti dalle strutture sanitarie rimangono inutilizzati. Se opportunamente sfruttata, questa vasta mole di dati sanitari potrebbe portare a trattamenti e cure più efficaci, oltre a liberare risorse spesso limitate. AuraFlow, già in linea con iniziativa del World Economic Forum, unisce trasformazione digitale e assistenza ad alto valore per migliorare gli esiti per i pazienti».
I risultati ottenuti finora confermano la validità della soluzione. «I riscontri degli utenti sono stati assolutamente positivi – evidenzia Rosella Mesiti, CEO di Clinicflow SRL – soprattutto in termini di semplicità d’uso, funzionalità ed efficienza. Si tratta di un prodotto altamente innovativo per il mercato, nato dall’individuazione di un’esigenza concreta la cui implementazione garantisce ad una struttura sanitaria un elevato ritorno dell’investimento attraverso i benefici derivanti dalla reingegnerizzazione dei processi, la misurazione di KPI con cruscotti di Business Intelligence e attraverso l’utilizzo di agenti IA. Una ulteriore conferma della bontà della iniziativa è arrivata con l’aggiudicazione del premio America Innovazione assegnato a ClinicFlow dalla Fondazione Italia USA, che ha premiato le migliori 300 PMI e start up innovative italiane tra le 15000 iscritte al registro Speciale».
Attualmente i moduli della piattaforma sono già operativi e utilizzati sul mercato, ma il percorso di sviluppo è tutt’altro che concluso. Tra gli obiettivi futuri vi è l’ulteriore potenziamento dei moduli di contabilità e amministrazione, con un ulteriore ampliamento delle funzionalità.
Con Auraflow, Clinicflow SRL traccia così una nuova rotta per la sanità digitale: una piattaforma innovativa che non solo semplifica il presente, ma proietta strutture e professionisti della sanità verso una nuova visione aziendale, più moderna, integrata ed efficiente.