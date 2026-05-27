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Consob, arriva l'ok al documento d'offerta relativo all'Opa di Arum e Dompé Holdings sulle azioni di BF spa

mercoledì 27 maggio 2026
Consob, arriva l'ok al documento d'offerta relativo all'Opa di Arum e Dompé Holdings sulle azioni di BF spa

1' di lettura

La Consob ha approvato il documento d'offerta relativo all'Opa di Arum e Dompé Holdings sulle azioni di BF spa. Il periodo di adesione, concordato con Borsa Italiana, avrà'inizio dall'8 giugno 2026 e terminerà il 3 luglio 2026. Il pagamento del corrispettivo, pari a 5,00 euro per ciascuna azione portata in adesione all'offerta, a fronte del contestuale trasferimento agli offerenti della proprietà di tali azioni, sarà effettuato il quinto giorno di borsa aperta successivo al termine del periodo di adesione e, pertanto il 10 luglio 2026.

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